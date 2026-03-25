Comisiile juridice din Parlamentul R. Moldova și Senatul României se vor reuni în prima ședință comună din actuala legislatură

Membrii Comisiei juridice, pentru numiri și imunități din Parlamentul R. Moldova și ai Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senatul României se vor reuni joi, 26 martie, într-o ședință comună.

Parlamentarii de la Chișinău și București vor discuta subiecte ce vizează statul de drept, „o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană”, se spune într-un comunicat al Legislativului de la Chișinău.

„În debutul reuniunii, participanții vor fi salutați de președintele Parlamentului, Igor Grosu. La finalul ședinței, președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Veronica Roșca, și senatorul Cătălin-Daniel Fenechiu vor susține declarații de presă, începând cu ora 11:30”, menționează reprezentanții Legislativului.

Agenda vizitei mai include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari și ministrul Culturii, Cristian Jardan.

De asemenea, senatorii vor avea discuții cu membrii Grupului parlamentar de prietenie cu România. Totodată, oficialii vor merge la Ialoveni, unde vor depune flori la Monumentul Regelui Ferdinand I.

Potrivit Parlamentului, aceasta este prima ședință comună a comisiilor juridice din Senatul României și Parlamentul R. Moldova din actuala legislatură. De regulă, ședințele comune ale comisiilor juridice din Parlamentul R. Moldova și din Senatul României se desfășoară alternativ în Moldova și în România.