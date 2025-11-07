Comisia Europeană interzice eliberarea vizelor Schengen multiple pentru cetățenii ruși

Comisia Europeană a anunțat că interzice eliberarea vizelor Schengen multiple pentru cetățenii ruși. În comunicatul de presă al instituției se menționează că regulile mai stricte au fost adoptate din cauza „riscurilor crescute pentru securitate”, inclusiv „utilizarea migrației ca armă, acte de sabotaj și utilizarea potențial ilegală a vizelor”.

„Cetățenii ruși nu vor mai putea obține vize multiple. Aceasta înseamnă că pentru fiecare călătorie în UE vor trebui să depună o nouă cerere de viză, ceea ce va permite verificarea mai frecventă și mai atentă a solicitanților”, se arată în declarația Comisiei Europene.

Anterior, trei oficiali europeni au declarat pentru Politico că UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând capăt efectiv eliberării permiselor Schengen cu intrări multiple în majoritatea cazurilor.

Cei de la Bruxelles îngreunase și scumpise deja obținerea de vize pentru ruși, suspendând acordul său de facilitare a vizelor cu Moscova la sfârșitul anului 2022, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Unele țări membre, cum ar fi statele baltice, au mers chiar mai departe, interzicând sau restricționând sever pășirea rușilor pe teritoriul lor.

„Cu toate acestea, eliberarea vizelor rămâne o competență națională, ceea ce înseamnă că, deși Comisia Europeană poate îngreuna procesul, nu poate impune o interdicție totală și generală vizitatorilor ruși”, au declarat oficialii europeni pentru publicație.

În 2024, peste o jumătate de milion de ruși au primit vize Schengen, conform datelor Comisiei – o creștere semnificativă față de 2023, deși încă mult sub nivelurile de dinainte de război, cu peste 4 milioane emise în 2019. Ungaria, Franța, Spania și Italia continuă să acorde cu generozitate vize turistice cetățenilor ruși.