Comisia Europeană confirmă că va ridica sancţiunile impuse preşedintelui sirian, Ahmed al-Sharaa, după ce ONU a aprobat ridicarea măsurilor restrictive impuse acestuia

Comisia Europeană (CE) a confirmat vineri, 7 noiembrie, că va ridica sancţiunile impuse preşedintelui Siriei, Ahmed al-Sharaa, şi ministrului sirian de interne, Anas Khattab, după ce Consiliul de Securitate al ONU a aprobat ridicarea măsurilor restrictive impuse acestora, informează agenția de știri EFE, citează G4Media.

„Luăm act de adoptarea rezoluţiei de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite privind scoaterea lui Ahmed al-Sharaa şi a lui Anas Khattab de pe lista sancţiunilor împotriva Statului I slamic şi Al Qaida”, a declarat purtătorul de cuvânt al CE, Anouar El Anouni, în cadrul conferinţei de presă zilnice a instituţiei, transmite Agerpres.

„Ca în cazul oricărei măsuri luate de Consiliul de Securitate al ONU, această decizie va fi transpusă la nivelul Uniunii Europene în scurt timp”, a adăugat acesta.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a amintit că în luna mai UE a ridicat deja sancţiunile sale economice împotriva Siriei, după căderea regimului preşedintelui Bashar al-Assad, şi a afirmat că această decizie a UE este „dovada propriilor noastre eforturi de a sprijini o tranziţie politică incluzivă” în Siria, „precum şi redresarea socio-economică rapidă, reconstrucţia şi stabilizarea sa”.

Consiliul de Securitate al ONU a aprobat joi, 6 noiembrie, ridicarea sancţiunilor impuse preşedintelui sirian, fost lider al grupului islamist care a răsturnat regimul Assad, cu câteva zile înainte de vizita sa planificată la Casa Albă.

Al-Sharaa şi ministrul său de interne erau incluşi pe lista sancţiunilor împotriva Statului Islamic din Irak şi Levant şi Al Qaida.

Toţi membrii Consiliului, cu excepţia Chinei, care s-a abţinut, au votat pentru rezoluţia de ridicare a sancţiunilor, propusă şi semnată de SUA, ţară ca re a subliniat consensul ca un „semnal politic puternic”.