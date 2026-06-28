Codurile galben și portocaliu de caniculă intră în vigoare astăzi. Ce temperaturi se vor înregistra duminică

Începând de duminică, 28 iunie și până luni, 29 iunie se anunță cod galben de caniculă, în nordul și centrul țării, în timp ce la sud va fi valabil codul portocaliu, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În sudul țării, se așteaptă maxime de până la 38°C ziua. În regiunea de centru, valorile termice vor urca până la 36°C pe parcursul zilei. În nord, temperaturile maxime vor fi de 34°C.

Cod portocaliu și roșu de caniculă

Ulterior, pe 30 iunie și 1 iulie temperaturile se vor ridica, astfel încât în nordul și centrul țării va intra în vigoare codul portocaliu, iar la sud – codul roșu.

În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor a venit cu o serie de recomandări pentru cetățeni: