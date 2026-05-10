Cod galben de ploi puternice. Cu cât vor scădea temperaturile

Duminica va ploua pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova, iar temperaturile vor scădea semnificativ. Meteorologii au anunțat Cod galben de ploi puternice valabil în majoritatea regiunilor, în afară sudul R. Moldova.

Avertizarea Cod galben va fi valabilă până la ora 15:00, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafale de până la 15-18 m/s, iar temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6°С.

În regiune de centru și în Municipiul Chișinău vor fi maxim 18 grade Celsius și minim 13 grade Celsius. La nord vor fi cel mult 15 grade ziua și 10 grade noaptea. La sud vor fi maxime de 20 de grade și minime de 15 grade Celsius.

Temperaturile au scăzut brusc, după ce sâmbătă, 9 mai, maximele termice au fost de 19-24 de grade Celsius.

Luni cerul se va mai însenina, dar ploile vor reveni marți și timpul va fi răcoros pe parcursul întregii săptămâni viitoare.