LIVE Noul Guvern, condus de Vasile Tofan, depune jurământul la Președinție

Noul Guvern, condus de Vasile Tofan, depune jurământul la Președinție
Noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Vasile Tofan depune jurământul miercuri, 22 iulie, la sediul Președinției, după ce marți, 21 iulie, a primit votul de încredere din partea Parlamentului.
Depunerea jurământului semnifică preluarea oficială a atribuțiilor noului Executiv.
Premierul Tofan și membrii echipei sale depun jurământul în fața președintei R. Moldova, Maia Sandu, iar la eveniment este prezent și președintele Parlamentului, Igor Grosu, dar și alți oficiali.
„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii R. Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei”, declară rând pe rând fiecare ministru în frunte cu premierul.