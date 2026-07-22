LIVE Noul Guvern, condus de Vasile Tofan, depune jurământul la Președinție

Noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Vasile Tofan depune jurământul miercuri, 22 iulie, la sediul Președinției, după ce marți, 21 iulie, a primit votul de încredere din partea Parlamentului.

Depunerea jurământului semnifică preluarea oficială a atribuțiilor noului Executiv.

Premierul Tofan și membrii echipei sale depun jurământul în fața președintei R. Moldova, Maia Sandu, iar la eveniment este prezent și președintele Parlamentului, Igor Grosu, dar și alți oficiali.