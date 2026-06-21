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Cod galben de caniculă: +35°C în anumite zone ale țării
Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) anunță cod galben de caniculă pentru anumite zone ale țării, valabil pentru ziua de luni, 22 iunie.
În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35°C.
„Se recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber”, comunică AMM