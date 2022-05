CITITORUL DE GARDĂ/„Vorbesc rusa și scriu în rusă și nu am cerut nimănui să mă elibereze de „naziști”, așa cum au decis pentru noi și în locul nostru cei care au pornit acest război”

Maia Karasik, locuitoare a Ucrainei, originară din R. Moldova, ne-a scris o scrisoare tulburătoare din zona de război. Ea pledează pentru pace și argumentează că cei care au pornit războiul în Ucraina au operat cu motive și argumente false, întrucât nimeni niciodată nu i-a cerut Federației Ruse să-i „elibereze” pe vorbitorii de limbă rusă din Ucraina.

„Sunt din R. Moldova. Locuiesc în Ucraina de la vârsta de 15 ani, în curând voi împlini 50. Tot ce am reușit să realizez în Ucraina îi datorez acestei țări. Pe când aveam doar 19 ani, am primit aici o locuință, fiind tânără specialistă, angajată la muncă la o fabrică, unde am muncit timp de 11 ani. Deși nu mai muncesc la acea întreprindere, am rămas să locuiesc în apartamentul pe care l-am primit cu mulți ani în urmă”, ne spune Maia Kasrasik.

„În aceste lungi zile de război, tot analizez ce se întâmplă în Ucraina. Frământ în cap gânduri și gânduri și nu înțeleg cui i-a trebuit acest război. Eu nu vorbesc limba ucraineană, deși locuiesc de mulți ani aici, dar niciodată nimeni nu mi-a reproșat că sunt vorbitoare de limbă rusă. Declar cu toată responsabilitatea că nu am niciun motiv să mă declar jignită, persecutată sau să pornesc împotriva prietenilor, rudelor mele de aici, așa cum vor instigatorii acestui război”, explică autoarea mesajului adresat ZdG.

Ea povestește că Ucraina este o țară multinațională în care locuiesc reprezentanți ai tuturor celor 15 republici ale fostei URSS. Oamenii comunică atât în limba rusă, cât și în ucraineană. „Am lucrat și mai lucrez în continuare în Ucraina, aici unde locuiesc. În viața mea de aici, am totul din belșug. Vorbesc rusa și scriu în rusă și nu am cerut nimănui să mă elibereze de „naziști”, așa cum au decis pentru noi și în locul nostru cei care au pornit acest război. Toate aceste argumente sunt prostii născocite pentru a prosti poporul Rusiei. Repet. Nu trebuie să fim eliberați de casa în care trăim, nu trebuie să fim eliberați de oamenii dragi pe care îi iubim, îi respectăm, îi apreciem. Nu trebuie să fim eliberați de prietenii noștri cu care am trăit 25 de ani cot la cot în aceeași casă. Nu avem nevoie să fim eliberați de colegii noștri de muncă împreună cu care ne mândrim că locuim și muncim în Ucraina. Vă rog, publicați aceste gânduri, această istorie adevărată a mea, ca să le cunoască toată lumea, mai ales cei care sunt tratați cu falsuri și cu materiale de presă care conțin minciuni”, scrie Maia Karasik.

