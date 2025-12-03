Citiți joi în ZdG: Plahotniuc, escortat în cătușe la judecătorie: inculpatul a cerut „o șansă pentru a-mi demonstra nevinovăția” și Apartamente „fantomă” în chirie

Cea de-a 46-a ediție a ziarului tipărit aduce noi detalii de la primele ședințe de judecată desfășurate în prezența inculpatului Vladimir Plahotniuc, care timp de două luni „a rugat să nu fie escortat”, motivând că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei penale în care este vizat. Ce a declarat inculpatul în fața instanței și care a fost decizia judecătorilor privind solicitarea apărării de a audia 164 de martori, aflați în materialul de la rubrica Dosar.

La rubrica Anchetă, ZdG vă prezintă un material despre apartamentele „fantomă” care sunt date în chirie pe site-urile de anunțuri și lasă oamenii fără bani, cu identități furate și cu zeci de plângeri la poliție.

Ziarul de Gardă a mers dincolo de porțile Penitenciarului nr. 13, instituție care a fost loc de detenție pentru mai mulți politicieni de rang înalt. Vlad Filat, Veaceslav Platon și, mai nou, Vladimir Plahotniuc, Constantin Țuțu sau Evghenia Guțul au ajuns să suporte condițiile care reflectă lipsa de acțiune a instituțiilor statului pe care le-au controlat anterior. Care sunt condițiile din una dintre cele mai vechi închisori din R. Moldova, aflați la rubrica Reporter Special.

După ce, la 1 decembrie, Ilan Șor a anunțat închiderea programelor sale sociale, analiștii politici consultați de ZdG avertizează că liderul fugar își mută operațiunile în afara țării, în timp ce rețelele propagandistice rămân active și pregătite să continue presiunea politică. Mai multe detalii aflați la rubrica Realitatea.

ZdG continuă interviurile cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare, de această dată avându-l ca invitat pe Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă”. În cadrul interviului, proaspătul deputat a răspuns la întrebări legate de planul de pace propus de SUA, de atitudinea sa față de susținerea Ucrainei și față de Rusia, precum și de relația cu George Simion, liderul AUR. Materialul îl găsiți la rubrica Exclusiv.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 46-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Cele 24 de puncte ale Planului de consolidare a rezilienței democratice: „O parte dintre acțiuni reprezintă informații cu caracter secret”/ „Compromisul privind planul de pace nu a fost, deocamdată, găsit” – negocierile de pace dintre SUA și Rusia au intrat în impas

OPINII:

Alina Radu: Se retrage Șor? Dar cine (nu) l-a retras la timp?

EDITORIALE:

Olga Bulat: „16 zile” de lumină… și restul – în umbră vs. Flashmobul se încheie, violența continuă

ANCHETĂ: Apartamente „fantomă” în chirie: identități furate, zeci de plângeri la poliție și oameni rămași fără bani

IMPACT: Operatorul platformei „Yandex Go”, sancționat cu circa 800 de mii de lei. Anunțul – făcut în ziua în care ZdG a scris despre practicile neloiale în domeniul taximetriei

DOSAR: Plahotniuc, escortat în cătușe la judecătorie: inculpatul a cerut „o șansă pentru a-mi demonstra nevinovăția”

REALITATEA: Închiderea „proiectelor sociale” ale lui Șor marchează „eșecul monumental al Moscovei”: o rețea pro-Kremlin amplifică victimizarea liderului fugar, iar experții avertizează că urmează reorganizarea rețelelor pro-ruse

CITITORUL DE GARDĂ: Prăsadele dulci-amare ale lui Gheorghe Mogâldea

REPORTER SPECIAL: Dincolo de porțile Penitenciarului nr. 13: Condițiile din închisoarea care-i găzduiește pe Plahotniuc, Țuțu sau Guțul

EXCLUSIV: „Locul nostru e să fim foarte prudenți când facem declarații și vizăm Federația Rusă”. Interviu cu Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă”

ALEGERI: „Dezinformarea și manipularea informațiilor reprezintă una dintre cele mai mari vulnerabilități”. Provocările și lecțiile învățate de CEC

PROIECT: „Trebuie să lași într-o parte ideea aceasta de fotoliu, pentru că nu suntem veșnici în aceste funcții.” Cum decurge procesul de amalgamare în trei localități din raionul Cahul?

LA MARGINEA EUROPEI: „Campania mediatică din Transnistria a urmărit să dea legitimitate unui proces lipsit de concurență reală”. „Scrutinul” din stânga Nistrului, însoțit de narațiuni propagandistice

OAMENI: Vocea Plăieșilor: „Este neîncăpătoare această palmă de pământ pentru atât de mulți și valoroși oameni de creație”