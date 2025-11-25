EDITORIAL Atunci când postaci, politicieni și canale de Telegram „gândesc” la fel. Cum a exploatat propaganda rusă cazurile dronelor rusești și a camionului cu arme de contrabandă

Marți, 25 noiembrie. Mai multe drone violează spațiul aerian al R. Moldova, punându-i în pericol locuitorii. Una dintre drone se oprește pe o casă din raionul Florești. Câteva zile mai devreme, un camion încărcat cu arme de contrabandă încercase să treacă frontiera din R. Moldova în România. Sunt evenimente extrem de grave pentru securitatea R. Moldova, iar propaganda rusă le-a exploatat la maximum, încercând să ne convingă că laptele e negru, iar drona rusească nu e rusească.

Să începem cu cel mai recent caz, cel al dronelor. În noaptea de marți spre miercuri, armata lui Putin a lansat un nou atac criminal și ucigaș asupra Ucrainei, cu sute de drone și zeci de rachete. Șase dintre aceste drone au survolat și teritoriul R. Moldova, iar una a aterizat pe o construcție din raionul Florești. Pe dronă era desenată litera „Z”, un simbol al agresiunii ruse în Ucraina. Din fericire, era o dronă fără explozibil și avea doar menirea de a duce în eroare și a epuiza sistemul antiaerian al Ucrainei. Nu a provocat victime sau pagube materiale.

O altă dronă rusească a intrat adânc în teritoriul României, prăbușindu-se într-o curte din județul Vaslui. Presa de pe ambele maluri ale Prutului a relatat la minut despre aceste incidente de securitate, iar propaganda rusă a încercat și de această dată să ne mintă că actul de agresiune pe care-l vedem cu ochii noștri, de fapt, nu ar exista. Zeci de postări pe canale de Telegram, sute (sau chiar mii, nu putem ști cu exactitate) de comentarii pe rețelele sociale și politicienii pro-ruși au promovat aceleași narațiuni, menite să-i absolve de vină pe ruși.

„Jucăria aia, perfect așezată pe acoperiș”

Doar pe pagina de Facebook a Ziarului de Gardă și doar la un singur clip au apărut zeci de comentarii în primele minute de la publicare. Iată câteva dintre ele (ortografia și punctuația comentariilor sunt redate conform textului original): „Hai nu va faceti de ris”; „LASĂ MINCIUNĂ SI MANIPULAREA DE LA PAS”; „Jucăria aia, perfect asezata pe acoperiș, neprovocand nici o pagubă cât de minimă, e un pericol, un atac? Nu aberați, ne credeți imbecili cu totul?”; „Cît au plătit pentru prostiea asta…? Parcă au adus-o jucări niște copii și au pus-o acolo”; „Povesti la gura sobei”; „Mincuni”; „deaceia au și inventat drona ca să sustragă atenția în altă parte”.

Așadar, ideea de bază a comentariilor e că nu rușii au lansat drona, ci că aparatul de zbor a fost „așezat” pe acel acoperiș de autoritățile noastre pentru a distrage atenția de la alte subiecte și a învinui pe nedrept Rusia.

De dimineață, exact aceleași idei erau tirajate de numeroase canale pro-ruse de Telegram. „Gluma zilei: poliția raportează despre o dronă care, chipurile, a căzut cu câteva minute în urmă în satul Cuhureștii de Jos din raionul Florești. Ne iau complet de proști? Ce fel de scenariu ieftin este acesta? Se vede cu ochiul liber că este o ficțiune”, a scris canalul de Telegram „Нетипичная Mолдова NEWS”.

„După cum vedem, drona a aterizat exemplar de lin. Greutatea dronei «Shahed-136» este de 200 kg. Partea de luptă – 40-50 kg. Și această greutate nici măcar nu a spart acoperișul”, a scris, ironic, și Sputnik Moldova – un vechi și cunoscut organ de propagandă al Rusiei. Sputnik a fost citat și de Canal 5, o altă sursă de dezinformare afiliată Moscovei și condamnatului penal Ilan Șor.

Dodon: „Astăzi a așezat gingaș o dronă pe acoperișul unei case”

După reacția promptă a postacilor și canalelor de Telegram, a intrat în scenă și „artileria grea” a propagandei ruse – politicienii Moscovei de la Chișinău. Nu au venit cu nimic nou, ci au rostogolit aceleași idei lansate deja pe rețelele de socializare.

„Ați văzut cum încearcă PAS-ul să acopere scandalurile din ultimul timp? Astăzi a așezat gingaș o dronă pe acoperișul unei case. Văd că tot Facebook-ul e plin de comentarii, spun că din nou vor să facă din aceasta zarvă, vor să acopere scandalul cu contrabanda de arme”, a declarat deputatul Igor Dodon, lider al Partidului Socialiștilor și fost președinte al R. Moldova.

„Cumva, drona a căzut foarte atent, nu credeți? Chiar și ardezia este întreagă”, a scris, în rusă, într-o primă postare la subiect, și deputatul socialist Bogdan Țîrdea. Apoi a distribuit un video creat cu inteligența artificială, care reconstituia, luând în derâdere, aterizarea dronei pe acoperișul clădirii din raionul Florești fără a sparge acoperișul. Au urmat alte postări, în care Țîrdea spunea că „sorosiștii iarăși exagerează”. Ulterior a făcut chiar și un clip video, reluând aceleași teze.



Cu „Prezent!” la apelul propagandei ruse a răspuns și fosta procuroră, acum politiciană, Victoria Furtună. Aceasta a reluat ideea că drona nu a fost trimisă de Rusia, ci ar fi fost „pusă” de „cineva” pe acoperiș. „Cum a reușit bijuteria asta de 50 de grame, cu un Z desenat cu markerul, să parcurgă «mii de kilometri» tocmai din Federația Rusă? Răspuns corect: nu a reușit. Doar dacă a venit frumușel în camion până la frontieră și după aia a pus-o cineva pe acoperiș: «Ia, zboară!». Hai, terminați cu conspirațiile astea moldo-ucrainene. Deschideți ochii și nu mâncați orice vi se servește la știri”, a scris, în română și rusă, Furtună pe Telegram.

Deși majoritatea tezelor au fost identice, unii slujitori ai Moscovei au emis și informații contradictorii. În timp ce canalele de Telegram pro-ruse spuneau că o astfel de dronă ar cântări 200 kg și că, la aterizare, ar fi imposibil să nu spargă acoperișul, Furtună numește drona „o bijuterie de 50 de grame” și „o buburuză turbo, cu baterie cât telefonul meu din 2015”.

Poliția: dronă de tip Gerbera, de până la 18 kg, proiectată să aterizeze singură, evitând prăbușirea

Specialiștii poliției au identificat drona ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească, fără încărcătură explozivă. Greutatea ei nu era nici de 200 kg, nici de 50 g, ci de până la 18 kg, transmite poliția. „Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru transport de explozivi. Distanța de zbor: până la 600 km. Viteza de zbor: aproximativ 160 km/h. Înălțimea de zbor: până la 3 km”, se mai spune în comunicatul autorităților noastre.

Cum se face totuși că aparatul de zbor nici măcar nu a spart ardezia de pe acoperișul clădirii peste care a căzut, fapt ce a dat propagandei ruse motive de ironie? Experții spun că aceste drone sunt proiectate să aterizeze singure atunci când rămân fără combustibil, evitând prăbușirea și protejând persoanele aflate la sol. Așadar, având aceste informații, devine plauzibilă posibilitatea unei aterizări line, fără daune la sol.

Același șablon de manipulare, cu implicarea mai multor actori, inclusiv politicieni, a fost aplicat de propaganda rusă și în cazul camionului cu arme oprit în vama Leușeni–Albița la sfârșitul săptămânii trecute.

Deși primele informații duc tot spre o operațiune rusească, trei persoane reținute în acest dosar fiind din regiunea transnistreană, propaganda rusă a avut grijă să transmită cetățenilor R. Moldova mesaje convenabile Moscovei: că autoritățile R. Moldova ar fi impotente, nefiind în stare să depisteze camionul, și că vameșul moldovean ar fi permis camionului să treacă liber, fiind oprit abia de vameșul român.

În realitate, punctul de trecere al frontierei Leușeni–Albița este unul comun, nu separat cum era anterior, iar angajatul Serviciului Vamal al R. Moldova NU a lăsat camionul să treacă liber, așa cum spune propaganda rusă, ci le-a cerut angajaților Autorității Vamale Române, conform procedurilor, să scaneze camionul. Astfel a și fost depistată încărcătura ilegală cu arme.

Acum, analizând aceste două cazuri, mă întreb: cum se face că atât de mulți utilizatori ai rețelelor sociale, administratori ai canalelor de Telegram și politicieni pro-ruși de la Chișinău au ajuns să gândească identic și să publice exact aceleași idei? Dacă ar fi să folosesc limbajul lor, ar trebui să mă întreb: „Совпадение?” Și tot eu să-mi răspund: „Не думаю!”