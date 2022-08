Citiți joi în ZdG: Păduri inexistente, agricultori afectați de secetă și combaterea propagandei la Tiraspol

În acest număr, citiți despre cum au descoperit reporterii Ziarului de Gardă păduri… inexistente. ZdG a analizat cum s-a ajuns la această situație, ce spun Ministerul Mediului și Curtea de Conturi și a discutat cu experți și ecologiști despre cum ar trebui făcute lucrurile corect, pentru ca puieții plantați să supraviețuiască și să se dezvolte într-o pădure nouă.

Tot mâine citiți un material explicativ despre provocările privind reforma instituțiilor de învățământ din R. Moldova, vedeți ce au făcut alte țările europene în cazuri similare și care ar putea fi consecințele acesteia la noi.

De asemenea, aflați joi ce fac în acest an producătorii de grâu afectați de secetă: cum caută să-și vândă roada la un preț avantajos și ce soluții le propun autoritățile pentru a-și prelungi activitatea.

Mai găsiți în această ediție un reportaj de la Tiraspol. Reporterii au discutat despre îngrijorările și fricile oamenilor care locuiesc în această zonă, dar și despre falsurile pe care le aud zilnic.

La pagina „Exclusiv” vă povestim despre cum s-a petrecut aniversarea de 18 ani a ZdG, iar la „Sănătate” combatem patru teze false despre variola maimuței.

ACTUAL: Lacune și provocări în reforma instituțiilor de învățământ superior din R. Moldova

EXCLUSIV: Aniversarea de 18 ani a ZdG: „Nu poți sluji binelui public fără a avea la bază adevărul”

ANCHETE: Păduri inexistente

VIAȚA SATULUI: Agricultorii în fața secetei: „În acest an, am investit mai mult, dar am strâns mai puțin”

REPORTAJ SPECIAL: Anticorpi la fals: Cod roșu de… propagandă la Tiraspol. De ce regiunea e împânzită de blocuri de beton, tranșee și soldați înarmați?

SĂNĂTATE: Patru falsuri despre variola maimuței

CITITORUL DE GARDĂ: „Iarna aici, vara-i departe, lemne la sfârșitul așteptărilor”. Autoritățile, despre aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru sezonul rece

ARTA DE GARDĂ: „Labirint”, comedie despre haosul din relațiile umane

GASTRONOMIE: Cheesecake fără coacere cu mango și lime

EDITORIAL

Alina Radu: ZdG are 18 ani. Cui va aparține mai departe? Întrebări incomode și răspunsuri clareLaura Catărău: Paparudă, rudă, vino și ne udă. Hai să vorbim despre schimbarea climatică

