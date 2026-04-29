Citiți joi în ZdG: De ce statul nu-i poate lua averea lui Ilan Șor și R. Moldova – țară agrară, dar cu fructe și legume din Turcia, România, Albania, Belarus sau… Rusia

La trei ani după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare și la achitarea unui prejudiciu de peste 5,2 miliarde de lei, din averea lui Ilan Șor s-au recuperat doar 541 de mii de lei sau 0,01% din toată datoria. Care sunt cauzele care încetinesc procesul de recuperare a banilor și de ce acesta a fost pus pe pauză pentru cel puțin un an, aflați în materialul publicat la rubrica Anchetă, în cea de-a 15-a ediție tipărită a Ziarului de Gardă.

Roșii din Turcia, castraveți din Albania, cartofi din Belarus, vinete din Spania, pere din Țările de Jos, struguri din Chile sau Brazilia. Deși R. Moldova este considerată o țară agrară, majoritatea fructelor și legumelor de pe rafturile piețelor și magazinelor locale provin, în mare parte, din import. De ce avem puține produse autohtone în piețe și magazine, aflați din materialul de la rubrica Reporter Special.

Tot în această ediție, la rubrica Dosar, citiți cum funcționa schema de escrocherie și spălare de bani expusă în sentința de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc, găsit vinovat pe toate capetele de acuzare și condamnat la 19 ani de închisoare. Aflați și ce rol a avut Ilan Șor, un alt condamnat în dosarul „Frauda bancară”.

Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, vorbește într-un interviu pentru ZdG despre cele mai grave probleme de mediu ale R. Moldova și soluțiile propuse: gestionarea deșeurilor, corupția din domeniul silvic, criza de pe Nistru, situația plasticului și interzicerea pungilor și coroanelor funerare din plastic. Găsiți interviul la rubrica Exclusiv.

ACTUAL: Doi angajați SIS, eliberați din captivitatea Rusiei într-un schimb internațional de deținuți: agentul Balan și soția unui militar rus din regiunea transnistreană – dați la schimb

OPINII:

Alina Radu: SIS, extrădarea și securitatea națională

EDITORIAL:

Olga Bulat: Pentru pensionari, fiecare leu contează: viața după indexare

Aneta Grosu: Multă liniște după o zi de scandal: cine răspunde pentru starea fetei de 15 ani care a fost intoxicată cu opioide?

CITITORUL DE GARDĂ: De la armata sovietică la lupta pentru acte: drumul anevoios spre casă al unui fost ostaș sovietic originar din R. Moldova și soluția Agenției Servicii Publice

REALITATEA: Telegram – infrastructura invizibilă a infracțiunilor digitale: de la droguri livrate fără contact la fraude și corupere electorală

JUSTIȚIE: „Vă rog să mă protejați de așa «justiție».” Un agricultor – inculpat pentru „cultivarea cânepii în proporții deosebit de mari”, într-o localitate unde planta poate crește inclusiv pe terenurile primăriei

TRĂIND DE GARDĂ: Tribunalul care judecă decizia Rusiei de a porni războiul în Ucraina: ce înseamnă, de fapt, implicarea R. Moldova în această inițiativă

OAMENI: Din trenurile morții spre scenele Italiei. „Dosarele Siberiei” – în turneu pentru diasporă