Citiți joi în ZdG: Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei: Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei și Milioane de lei din buget cheltuiți pentru concedierea ilegală a angajaților statului

Într-o nouă ediție a ziarului tipărit, ZdG a examinat modul în care bugetul de stat pierde, anual, zeci de milioane de lei din activitatea a cel puțin 1400 de șoferi care prestează servicii de taximetrie fără să fie angajați ai parcurilor de taxi, ce au contracte cu firma Yandex Go prin diferite companii din afara țării. Doar în 2025, impozitul anual neperceput ar fi de minim 55 de milioane de lei. Un material complex la acest subiect poate fi găsit la rubrica Reporter Special.

Tot în această ediție, ZdG dezvăluie, la rubrica Anchetă, cum instituțiile statului cheltuie anual milioane de lei pentru plata salariilor pe durata absenței forțate de la muncă a angajaților pe care i-au concediat ilegal. Doar în ultimii trei ani, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a cheltuit peste 800 de mii de lei pe salarii și despăgubiri plătite pe durata absenței forțate de la muncă a angajaților pe care i-a concediat, iar instanța i-a restabilit în funcții.

După ce marți, 25 noiembrie, șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova într-o singură zi, fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că incidentul nu poate fi considerat o întâmplare, ci o acțiune deliberată de intimidare și testare a vulnerabilităților țării. Interviul integral cu fostul ministru poate fi citit la rubrica Trăind de Gardă.

ZdG prezintă, la rubrica Trăind de Gardă, o analiză detaliată a datelor privind închiderile anuale ale școlilor, apartenența politică a primarilor, distribuția puterii în consiliile raionale și opțiunile electorale ale populației din localitățile afectate. Informațiile dezvăluie un tablou mult mai complex decât narațiunea despre „închiderile politice”.

După trei ani de cercetări în instanță, examinarea dosarului „Kuliok” a fost reluată de la zero. Marți, 25 noiembrie, la Curtea Supremă de Justiție a avut loc prima ședință în componența noului complet de judecată, din care fac parte magistrații Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc și Vladislav Gribincea. ZdG a fost prezent la ședință, iar la rubrica Dosar găsiți cele mai importante detalii.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 45-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Ucraina – între două planuri de pace: concesii, garanţii şi riscuri/ Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, față în față cu drona găsită pe acoperișul unei case din Florești/ Noi detalii despre camionul cu armament depistat la vamă Munițiile au fost preluate prin intermediul mai multor curse dintr-un depozit neidentificat din Ucraina

OPINII:

Alina Radu: Ce se întâmplă cu ZdG? Pătrunjel și muniții

EDITORIALE:

Anatolie Eșanu: Atunci când postaci, politicieni și canale de Telegram „gândesc” la fel. Cum a acționat propaganda rusă în cazul dronelor rusești

ANCHETĂ: Milioane de lei din buget cheltuiți pentru concedierea ilegală a angajaților statului: „Nimeni nu dorește să curme acest abuz”

DOSAR: Dosarul „Kuliok”, cercetat de la zero: „Martori cosmici” și „donatori decedați”

JUSTIȚIE: „Este dreptul său să refuze să participe la ședințe.” Împrumuturi de la băncile falimentare și tranzacții fictive. Noi ședințe de judecată, în absența lui Vladimir Plahotniuc

CITITORUL DE GARDĂ: Dispute între locatarii și dezvoltatorul unui bloc din capitală: „Au prezentat doar niște foi xeroxate” vs. „totul este legal”

VIAȚA REDACȚIEI: Start Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. ZdG susține campania/ CONCURS: premii pentru poștașii care vor înregistra cele mai multe abonamente la Ziarul de Gardă

REPORTER SPECIAL: Cum statul pierde, anual, zeci de milioane de lei: Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei

EXCLUSIV: „Principalele șocuri structurale de prețuri sunt deja consumate”. Victor Parlicov, fost ministru al Energiei, demontează scenariile alarmiste privind o nouă criză energetică

TRĂIND DE GARDĂ: „Scopul este să ne țină într-o stare permanentă de nervozitate”. Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, despre dronele rusești care au traversat spațiul aerian al R. Moldova/ Cine închide, de fapt, școlile? O radiografie a puterii locale, a votului popular și a manipulărilor politice

REALITATEA: Ultimul cuvânt al ex-deputatului democrat Constantin Țuțu în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. „Sper să fie dreptate” Procurora cere 15 ani de închisoare

ZdG pe înțelesul mEU: Arhitectura italiană și lecțiile unui sistem care formează nu doar competențe, ci și viziune

OAMENI: La 29 de ani, a călătorit în 156 de țări cu bani puțini: „E cea mai ușoară și legală metodă pe care am găsit-o de a mă pune în pielea altuia”.