Citiți joi în ZdG!

În ultima ediție a Ziarul de Gardă din anul 2021, găsiți un material despre armata de care fug recruții. După ce cazul lui Marin Pavlescu, tânărul care a povestit despre cum este hărțuit în armată, a redeschis discuții despre fenomenul violenței în unitățile militare, au reapărut și mai multe semne de întrebare în legătură cu felul în care funcționează serviciul militar obligatoriu din R. Moldova, iar ZdG a discutat cu experți, avocați, apărători ai drepturilor omului și reprezentanți ai autorităților despre motivele care fac din Armata Națională un loc din care tinerii vor să fugă.

Tot în numărul de joi am pregătit un interviu exclusiv cu Maia Sandu, la un an de la investirea în funcția de președintă a R. Moldova, în care am discutat cu șefa statului despre realizările și eșecurile primului an de mandat, dar și despre cele mai actuale subiecte de pe agenda țării. Interviul a fost unul mai puțin obișnuit, fiind organizat la sediul redacției, astfel că mai mulți jurnaliști de la ZdG i-au putut adresa întrebări președintei. Maia Sandu a vorbit despre reforma justiției, activitatea Parlamentului și a Guvernului, despre criza gazelor naturale, politica externă, dar și despre planurile de viitor.

La rubrica Reporter special, ZdG a notat promisiunile, a urmărit prestația președintei în primul an de mandat, iar acum, la distanță de un an, le-a trecut prin filtrul alegătorului și al experților. Toți au caracterizat activitatea președintei, asociind-o cu cea a Guvernului și a Parlamentului.

ACTUAL: Cavcaliuc și Botnari, anunțați în căutare internațională prin intermediul Interpol

Superputerea Ziarului de Dodon, chemat de procurori la audieri în dosarul Energocom

VIAȚA REDACȚIEI: Ziarul de Gardă a obținut trei premii la Gala „Jurnaliștii anului 2021”

ANCHETE: Armata de care fug recruții

IMPACT ZDG: Expoziția ZdG „Corupția în Republica Moldova. 30 de ani de luptă”: „Este foarte importantă munca jurnaliștilor de investigații, pentru că doar așa se creează presiunea socială ca să putem schimba lucrurile”

REALITATEA: În rând, după „pâinea Înoastră cea de toate zilele”

EXCLUSIV: „Combaterea corupției este un proces foarte important pe care îl vom duce la capăt, dar strategia de țară trebuie să fie educația”. Interviu cu Maia Sandu, președinta R. Moldova

REPORTER SPECIAL: Un an cu Maia Sandu: „Cred că trebuie să-i aducă să-i pună la pușcărie pe Șor, pe Plahotniuc, pe Platon și să le ia toate averile să le dea la lume”

INFOTECA DREPTURILOR: „În fiecare zi, cel puțin un om ajunge la „echitate” după asistență juridică

ZONA PUBLICĂ: Scepticismul care ne poate costa viața

Editoriale:

Petru Grozavu: De departe se vede mai bine?

Alina Radu: Superputerea Ziarului de Gardă

Victor Moșneag: Cum va fi ZdG în 2022?