Igor Grosu, întrevedere la București cu Custodele Coroanei române: „Vor sprijini, atât în România și R. Moldova, cât și în capitalele europene, parcursul european al Moldovei”

„Majestatea Sa și Principele Radu vor sprijini, atât în România și R. Moldova, cât și în capitalele europene, parcursul european al Moldovei, în domenii precum dezvoltarea economică, educația, protecția mediului, știința și arta”, a declarat președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, după o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, la Palatul Elisabeta din București.

„Cu asemenea aliați, nu putem decât să reușim în democratizarea și dezvoltarea țării”, subliniază Igor Grosu.

„(…) Mi-am exprimat întreaga recunoștință pentru sprijinul oferit, în mod special, în ultimii ani și pentru implicarea directă a Casei Regale în organizarea unor evenimente menite să încurajeze oamenii de afaceri din România și din alte țări să investească în R. Moldova, să apropie oamenii de cultură și reprezentanții altor domenii importante de pe ambele maluri ale Prutului. Cel mai recent exemplu este evenimentul din 10 mai, desfășurat la Palatul Elisabeta – dedicat aniversării a 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a statului român modern, eveniment consacrat României și R. Moldova (…).

Apreciem în mod deosebit eforturile constante și necondiționate ale Coroanei României în sprijinul Republicii Moldova. Cu asemenea aliați, nu putem decât să reușim în democratizarea și dezvoltarea țării”, a spus Igor Grosu.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă la Forumul de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor, care are loc la București în perioada 12–13 mai, conform unui comunicat al Parlamentului de la Chișinău. În cadrul evenimentului, șeful Legislativului va fi vorbitor principal la două paneluri de discuții, unde va aborda progresele și provocările procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

Agenda vizitei la București a inclus și întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, precum și cu alți oficiali.

Aflat la cea de-a zecea ediție, Forumul de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor este dedicat subiectelor de apărare, securitate și relații internaționale din regiunea extinsă a Mării Negre și a Balcanilor. Evenimentul reunește experți și oficiali din mai multe state și include paneluri de discuții consacrate riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților din regiune. Forumul este organizat de New Strategy Centre, sub înaltul patronaj al președintelui României.