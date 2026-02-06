Circulația transportului de mare tonaj este suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00

Poliția Națională anunță că circulația transportului de mare tonaj a fost sistată până sâmbătă dimineață, 7 februarie, ora 06:00. Măsura se aplică pentru a asigura siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului, potrivit Inspectoratului General al Poliției.

Poliția va informa conducătorii auto, aflați în trafic, despre reluarea circulației.

De asemenea, Poliția reamintește detalii importante pentru șoferi:

Este strict interzisă deplasarea transportului de mare tonaj pe perioada suspendării.

Șoferilor, care nu au pornit încă la drum, li se recomandă să nu pornească pe timp de noapte și să rămână;

În cazul opririi în trafic, șoferii sunt rugați să staționeze pe zonele sigure, marcate pentru oprire, pentru a evita blocarea drumului.

„Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte solicitările Poliției și să acorde prioritate siguranței rutiere”, a mai scris IGP.

Începând de vineri, 6 februarie, ora 20:00, și până luni, 9 februarie, ora 20:00, pe întreg teritoriul țării se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma ghețuș.