Circulația transportului de mare tonaj este suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00
Poliția Națională anunță că circulația transportului de mare tonaj a fost sistată până sâmbătă dimineață, 7 februarie, ora 06:00. Măsura se aplică pentru a asigura siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului, potrivit Inspectoratului General al Poliției.
Poliția va informa conducătorii auto, aflați în trafic, despre reluarea circulației.
De asemenea, Poliția reamintește detalii importante pentru șoferi:
- Este strict interzisă deplasarea transportului de mare tonaj pe perioada suspendării.
- Șoferilor, care nu au pornit încă la drum, li se recomandă să nu pornească pe timp de noapte și să rămână;
- În cazul opririi în trafic, șoferii sunt rugați să staționeze pe zonele sigure, marcate pentru oprire, pentru a evita blocarea drumului.
„Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte solicitările Poliției și să acorde prioritate siguranței rutiere”, a mai scris IGP.
Începând de vineri, 6 februarie, ora 20:00, și până luni, 9 februarie, ora 20:00, pe întreg teritoriul țării se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma ghețuș.