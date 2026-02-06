În posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora nu se autorizează accesul în R. Moldova camioanelor de mare tonaj, anunță SV

Începând cu ora 11:45, în posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora nu se autorizează temporar accesul în R. Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj, anunță Serviciul Vamal (SV) și Poliția de Frontieră.

Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin formarea ghețușului pe traseele naționale, care pot pune în pericol siguranța circulației rutiere.

„Serviciul Vamal monitorizează situația în comun cu autoritățile competente, iar reluarea circulației va fi anunțată ulterior, în funcție de evoluția condițiilor meteo și starea drumurilor”, a precizat instituția.

Totodată, la acest moment sunt instituite restricții de circulație pentru camioane pe traseele naționale, fiind suspendată temporar autorizarea accesului în R. Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj.