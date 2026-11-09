Circulația prin PTF Costești–Stânca va fi sistată temporar pe 10 noiembrie

Marți, 10 noiembrie 2026, în intervalul orelor 08:00–20:00, circulației prin punctul de trecere a frontierei Costești–Stânca va fi sistată pe ambele sensuri, anunță Poliția de Frontieră.

„Î.P. Administrația Națională „Apele Moldovei” va desfășura lucrări de reparație capitală la Nodul Hidrotehnic Costești–Stânca, fapt ce va determina sistarea temporară a circulației”, precizează Poliția de Frontieră.

În intervalul menționat, participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați de autorități să își planifice din timp călătoriile și să opteze pentru traversarea frontierei prin alte puncte de trecere, precum: