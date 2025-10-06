Circa 17 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului. Categoriile sociale și domeniile economice selectate

De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 17095 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5327 șomeri (31,2%) și 648 șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată până la trei luni, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

„Rezultatele din acest an confirmă efortul constant al echipei ANOFM de a fi aproape de oameni. Fiecare persoană care își găsește un loc de muncă reprezintă o reușită, o familie mai stabilă și o economie mai puternică. Vom continua să consolidăm parteneriatele locale și să modernizăm serviciile, astfel încât tot mai mulți cetățeni să poată beneficia de sprijinul Agenției și să își găsească un loc de muncă potrivit.”, a declarat Alexei Buzu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit comunicatului, din cele 17095 de persoane plasate în câmpul muncii, 7937 sunt femei (46,4%), 2846 – persoane cu vârsta de 55 de ani și peste (16,6%), 196 – persoane cu dizabilități (1,1%), 111 – migranți reveniți de peste hotare (0,6%) și 59 – persoane de etnie romă. Dintre cei 5327 de șomeri încadrați în câmpul muncii, 2871 sunt femei (53,9%), 3243 – locuitori din mediul rural (60,9%), 1595 – tineri cu vârsta de 16–35 de ani (29,9%), 915 – persoane cu vârsta de 55–63 de ani (17,2%), 196 – persoane cu dizabilități (3,7%), 99 – migranți reveniți de peste hotare (1,9%) și 59 – persoane de etnie romă.

Persoanele s-au angajat în diverse domenii economice, precum: 34,8% – alte activități de servicii colective, sociale și personale; 13,0% – agricultură; 11,5% – industrie; 11,4% – comerț cu ridicata și cu amănuntul; 9,1% – construcții; 5,5% – administrație publică; 4,6% – învățământ; 3,9% – sănătate și asistență socială și 1,6% – transporturi, depozitare și comunicații, scrie sursa citată.