Confederația Sindicatelor, „îngrijorată” de intenția Guvernului de a modifica Codul muncii pentru a simplifica concedierile. Au fost solicitate clarificări

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a anunțat că a luat act „cu îngrijorare” de declarațiile prim-ministrului Vasile Tofan, referitoare la intenția Guvernului de a modifica Codul muncii, inclusiv prin simplificarea procedurilor de concediere a salariaților.

„Ceea ce ne surprinde este faptul că prim-ministrul afirmă că Guvernul lucrează deja la asemenea modificări, în timp ce CNSM nu a fost informată despre inițierea unui astfel de proces și nu cunoaște niciun motiv sau argument care ar justifica o asemenea abordare esențială, nemaivorbind de propunerile concrete care urmează să fie promovate”, au menționat sindicatele.

Anterior, premierul Tofan a anunțat că Guvernul lucrează la modificarea Codului muncii, pe care îl consideră „prea restrictiv pentru angajatori. Potrivit lui, actuala legislație îngreunează atât reorganizarea instituțiilor publice, cât și activitatea companiilor private, care întâmpină dificultăți atunci când încearcă să concedieze angajați, a menționat acesta la „Cutia Neagră” de la TV8.

„Noi putem să dăm o grămadă de oameni afară, chiar oameni care considerăm că poate nu neapărat au un lucru extrem de relevant. Și judecata o să-i restabilească pe ei într-un an, pentru că nu au fost respectate procedurile. Avem un Cod al muncii care este atât de antic și care îți limitează atât de mult posibilitatea de a lua decizii, încât noi o să încercăm să facem ceva și o să creăm o problemă și mai mare (…) Noi trebuie să încurajăm companiile, trebuie să încurajăm instituțiile să angajeze oameni. Ca să poți angaja oameni, trebuie să ai inclusiv libertatea în cazul în care o persoană nu livrează, în cazul în care o persoană te fură – și sunt și așa situații. Angajatorii în sectorul privat au angajați care îi fură, încearcă să-i elibereze și nu pot, pentru că instanța după asta o să vină și o să-l restabilească, pentru că n-ai respectat niște proceduri”, a declarat prim-ministrul.

CNSM scrie că consideră modificarea legislației muncii, în special a prevederilor care reglementează concedierea salariaților, nu poate fi realizată fără implicarea sindicatelor încă de la etapa elaborării propunerilor.

„CNSM nu contestă necesitatea modernizării legislației muncii sau a eficientizării activității instituțiilor publice. Totuși, procedurile legale de concediere nu trebuie prezentate drept obstacole în calea dezvoltării economice sau a bunei administrări. Acestea reprezintă garanții esențiale împotriva concedierilor arbitrare și abuzive din partea angajatorilor. Atragem atenția că Republica Moldova a ratificat Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 158 privind încetarea raporturilor de muncă la inițiativa angajatorului. Potrivit acesteia, concedierea trebuie să fie justificată prin motive întemeiate, salariaților trebuie să li se asigure garanții procedurale și dreptul de a contesta concedierea, iar în cazul disponibilizărilor din motive economice sau structurale trebuie respectate obligațiile de informare și consultare a reprezentanților lucrătorilor”, se arată în comunicat.

CNSM a solicitat Guvernului să clarifice care sunt modificările preconizate, la ce etapă se află elaborarea acestora și să asigure implicarea efectivă a partenerilor sociali în procesul de elaborare și consultare.

Premierul Vasile Tofan declară că nu planifică remanieri la Guvern, dar pune condiții: „Așteptăm rezultate pe toate sectoarele”

La aceeași emisiune, premierul a declarat că la 100 de zile de la învestirea Guvernului, nu sunt planificate remanieri la nivel de miniștri. Totuși, șeful Executivului nu exclude eventuale schimbări în cazul în care unii membri ai Cabinetului nu vor obține rezultatele așteptate sau nu vor mai putea face față ritmului de lucru.

Premierul a declarat că, în prezent, se concentrează pe consolidarea echipei guvernamentale și că are încredere în actualii miniștri.

„Eu mă gândesc la fortificarea echipei și la nivel de ministere, secretari de stat, agenții. La moment nu se planifică niciun fel de schimbare. Lucrăm ca o echipă, lucrăm bine ca o echipă, am încredere în miniștrii care funcționează la moment”, a afirmat Tofan.

Totodată, șeful Guvernului a subliniat că membrii Cabinetului trebuie să livreze rezultate în toate domeniile, iar în cazul unor dificultăți ar putea fi necesare modificări.