Circa 1,4 milioane de persoane au fost recenzate până la data de 9 mai

VIDEO

„Noi căutăm stăpân, noi nu căutăm libertate”; „Acolo are loc o confruntare geopolitică între Rusia, SUA, NATO. Totul se produce pe teritoriul Ucrainei”; „Dacă am avea noi bani destui, am mai vrea noi în Europa?”. Teze ale propagandei ruse și falsuri în discursul unionistului declarat, Vlad Bilețchi