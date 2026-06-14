Ciprian Cucu, primarul Bucureștiului, se alătură criticilor la adresa lui Nicușor Dan: „Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat”

Ciprian Cucu, primarul Bucureștiului, ales în decembrie 2025, și-a exprimat, la rândul său, nemulțumirea față de candidatul desemnat de președintele României, Nicușor Dan, pentru funcția de prim-ministru. „Complot. Trădare. Ingerință”, a scris edilul într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Astăzi, 14 iunie, Nicușor Dan a anunțat că europarlamentarul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață, înainte de a solicita votul de învestitură al Parlamentului. În același timp, șeful statului l-a desemnat în funcția de premier pe Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și reprezentant al Partidului Național Liberal (PNL).

Reacția a venit și din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a declarat că nici el, nici conducerea PNL nu au fost informați de președinte cu privire la intenția de a desemna un premier din rândul partidului.

„Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele”, a scris Cucu.

Primarul capitalei a menționat că „este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”.

„Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Veștea fiind printre ei. Unul dintre obiective este ruperea PNL. Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, a declarat Cucu.

În același timp, și Bolojan a afirmat că decizia reprezintă un „act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a scris Bolojan.

Adrian Ioan Veștea are 53 de ani, a fost primar al orașului Râșnov, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație. El face parte din gruparea penelistă care încearcă să-l îndepărteze pe Bolojan de la conducerea PNL.

Criza politică în România vine după ce Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a căzut pe 6 mai 2026. Moțiunea de cenzură AUR-PSD a fost votată de 281 de deputați și senatori, cel mai mare număr din istoria Parlamentului României.

Președintele României Nicușor Dan a anunțat joi, 4 iunie, că îl desemnează candidat la funcția de prim-ministru pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific, a transmis HotNews.ro. Nicușor Dan a argumentat atunci că Tomac e independent și, în plus, „e o persoană cu experiența politică de a discuta cu fiecare partid, pentru consens”.

Astăzi, 14 iunie, șeful statului i-a mulţumit lui Eugen Tomac pentru munca depusă și a anunțat că acesta își depune mandatul.