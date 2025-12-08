Cine este noul primar ales al Bucureștiului, cu peste 36% din voturi

Ciprian Ciucu a fost ales primar al capitalei României. Candidatul a obținut 36% din numărul total de voturi valabil exprimate la scrutinul din 7 decembrie 2025.

Noul primar ales al Bucureștiului a obținut peste 210 mii de voturi din 589 de mii de voturi înregistrate până la ora 21:00.

Sursa:prezenta.roaep.ro

„Cred că e mai bine că am început ca primar de sector, mă simt mult mai bine pregătit decât acum 5 ani. (…) Vreau să arăt și celor care nu m-au votat că merit să fiu primarul Bucureștiului. Vreau să fac din București proiectul vieții mele”, a transmis Ciucu după anunțarea rezultatelor exit-poll.

Ciprian Ciucu este primarul sectorului 6 din București și a candidat la Primăria Generală București din partea PNL. Are 47 de ani și s-a născut în Pitești. Ciucu se află la al doilea mandat în fruntea sectorului 6, după ce a câștigat alegerile din 2024 cu 72,89% din voturi, ceea ce înseamnă că a obținut cel mai bun rezultat din București. Ciucu este și prim-vicepreședinte al liberalilor, scrie euronews.ro. 2019-2020 a fost președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Ciprian Ciucu a luat contact cu politica în anul 2000, când a lucrat la departamentul de Relații Publice al Președinției, până în 2001, însă înainte de a lua contact cu politica, el a lucrat la un ONG, iar apoi în comunicare și marketing.

Pe locul doi, în baza numărului de voturi obținute, se află Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”, sprijinită de AUR.

Rezultatul exit-poll-ului CURS Avangarde de la ora 21:00, valabil pentru ora 19:00, arăta pe primele două locuri pe Ciprian Ciucu (PNL) – 32,7% și Daniel Băluță (PSD) – 26,3%, iar pe locul trei – Anca Alexandrescu cu 20%.

La ora 21:00, prezența finală la urne a fost de 32,71%. Duminică, 7 decembrie, 589 918 persoane au votat pentru primarul capitalei României.