Cine sunt judecătorii proaspăt numiți în funcție la Curțile de Apel Centru și Nord

Președinta R. Moldova, Maia Sandu a semnat un decret prin care a numit în funcție patru judecători la Curțile de Apel Centru și Nord.

• Elena Bolocan – judecător la Curtea de Apel Centru;

• Ivan Parii – judecător la Curtea de Apel Nord;

• Andrei Cașcaval – judecător la Curtea de Apel Centru;

• Diana Corlăteanu – judecătoare la Curtea de Apel Centru.

Consiliul Superior al Magistraturii scrie că „apreciază efortul depus de noii judecători în cadrul parcursului profesional și are convingerea că aceștia vor contribui semnificativ la consolidarea actului de justiție, prin respectarea valorilor fundamentale – independență, imparțialitate și integritate”, se arată în comunicat.

Cariera judecătorilor

Elena Bolocan a fost angajată drept specialistă principală la Direcția Apostilă din cadrul Ministerului Justiției în 2010. Peste doi a obținut funcția de consultantă superioară la Direcția Agent Guvernamental din cadrul aceluiași minister.

Judecătoarea Elena Bolocan/ Sursa: CSM

În 2015 a devenit asistentă judiciară la Curtea de Apel Chișinău, iar peste un an a fost numită în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Călărași, pe un termen de 5 ani.

În 2016, Bolocan a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Străşeni, începând cu 1 ianuarie 2017.

În 2020, magistrata a fost desemnată la Judecătoria Strășeni, sediul Călărași, pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție de bază.

Conform Decretului președintei Republicii Moldova din 2022, Elena Bolocan a fost numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Din 1 decembrie 2023 a fost transferată de la Judecătoria Strășeni, sediul Călărași, la Judecătoria Chișinău.

Ivan Parii și-a început cariera ca procuror, fiind numit în 2006 în funcția de procuror în Procuratura raionului Soroca.

Judecătorul Ivan Parii/ Sursa: CSM

În decembrie 2017 el a fost numit pe un termen de cinci ani în funcția de judecător la Judecătoria Orhei. În septembrie 2024, el a fost transferat temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Nord, până la ocuparea a 15 funcții de judecător la Curtea de Apel Nord, conform Legii nr. 252/2023.

Potrivit surselor ZdG, Ivan Parii a decis respingerea a zeci de demersuri ale condamnaților pe viață de a-i elibera condiționat înainte de termen, în baza prevederilor art. 91 alin.4 lit.d) Cod penal.

Andrei Cașcaval a fost numit în funție în decembrie 2019, pe un termen de cinci ani. În august 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus numirea lui Andrei Cașcaval în funcția de judecător la Judecătoria Anenii noi, pe un termen de 5 ani. Din iunie 2024 a fost transferat temporar la Curtea de Apel Centru.

Judecătorul Andrei Cașcaval/ Sursa: CSM

Diana Corlăteanu a deținut funcția de grefier în perioada 2010 – 2014 şi ulterior asistent judiciar la Curtea de Apel Chişinău, iar în februarie 2014 prin transfer a fost angajată în funcţia de asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiţie.

Judecătoarea Diana Corlăteanu/ Sursa: CSM

În septembrie 2020 a Corlăteanu a fost numită pe un termen de cinci ani în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești. O lună mai târziu, CSM a repartizat judecătoarea la sediul Ialoveni al Judecătoriei Hîncești.