Cine sunt evaluatorii care nu au ajuns la consens în cazul procurorului general interimar, Alexandru Machidon. Raportul ajunge pe masa Comisiei de evaluare a procurorilor

Saskia de Vries, membră internațională a Comisiei de evaluare a procurorilor, Christopher Lehmann, membru internațional al Comisiei, și Nadejda Hriptievschi, membră națională a Comisiei, fac parte din Completul de evaluare A, care nu a întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport privind evaluarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon.

Astfel, rezultatul evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, va fi făcut public în termen de 30 de zile lucrătoare, potrivit unui comunicat al Comisiei.

Conform procedurii prevăzute de Legea nr. 252/2023, atunci când membrii Completului de evaluare nu votează în unanimitate, raportul de evaluare este examinat de Comisia de evaluare.

„În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la recepționare, raportul se aprobă cu votul majorității membrilor Comisiei, incluzând cel puțin trei membri internaționali”, menționează Comisia de evaluare a procurorilor.

Comisia de evaluare a procurorilor este compusă din următorii membri:

Christopher Lehmann, președinte, membru internațional al Comisiei;

Virginia Moraru, vicepreședintă, membră națională a Comisiei;

Irmantas Mikelionis, membru internațional al Comisiei;

Saskia de Vries, membră internațională a Comisiei;

Cornel Lebedinschi, membru național al Comisiei;

Nadejda Hriptievschi, membră națională a Comisiei;

Ion Graur, membru național al Comisiei;

Laura Oana Ștefan, membră internațională a Comisiei.

Comisia de evaluare a procurorilor a fost instituită în temeiul Legii nr. 252/2023 și are mandatul de a realiza o evaluare unică a integrității etice și financiare pentru anumite categorii de procurori, inclusiv conducerea Procuraturii Generale și procurorii din procuraturile specializate.

Criteriile de integritate aplicabile sunt cele stabilite de Legea nr. 252/2023 și vizează conduita etică, lipsa incompatibilităților și a conflictelor de interese, precum și justificarea averii și conformarea fiscală, în limitele și termenele prevăzute de cadrul normativ.

Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru mandatul deplin, este evaluat în calitatea sa anterioară de procuror delegat la PA, în perioada 1 ianuarie 2017-22 august 2023, pentru un termen mai mare de un an.

Pentru a fi numit în funcția de procuror general, Machidon trebuie să promoveze evaluarea integrității.