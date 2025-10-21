Cine sunt cei șapte acuzatori de stat care au depus jurământul de numire în funcție. Vor activa în mai multe procuraturi raionale

Șapte procurori au depus în ședința de marți, 21 octombrie, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), jurământul de numire în funcție.

După numirea sa în funcție, procurorul, inclusiv procurorul general, depune următorul jurământ:

„Jur să respect cu strictețe Constituția, legile Republicii Moldova, drepturile și libertățile omului și să îndeplinesc conștiincios obligațiile ce îmi revin.”

A avut loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului de către următorii procurori:

Nicolae Balan – procuror în Procuratura Cimișlia;

Sergiu Colesnic – procuror în Procuratura Ungheni;

Natalia Crețu – procuror în Procuratura Hîncești;

Cristina Gnatiuc – procuror în Procuratura Cahul;

Cristian Iordan – procuror în Procuratura Căușeni;

Cătălin Lîsîi – procuror în Procuratura Căușeni;

Ion Rusu – procuror în Procuratura Hîncești;

Sursa: CSP Sursa: CSP

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, procurorul general și ministra Justiției i-au felicitat pe tinerii procurori și au subliniat că „profesia lor cere, înainte de toate, curaj și fidelitate de jurământul depus”.

„Conducerea CSP și a procuraturii geenerale a reiterat că instituțiile vor sprijini noii procurori în formarea profesională continuă, promovând o cultură a responsabilității, transparenței și serviciului orientat către cetățean”, se arată într-un comunicat de presă.

La 23 septembrie 2025, membrii Consiliul Superior al Procurorilor au realizat desemnarea câștigătorilor, ținând cont de punctajele totale obținute de către candidați în cadrul concursului, în ordine descrescătoare, și opțiunile exprimate de către candidați în ordinea descrescătoare a preferinței și

concretizate/confirmate în cadrul ședinței Consiliului.

Astfel, Consiliul a oferit dreptul de a exprima prima opțiune Nataliei Crețu, candidata cu cel mai mare punctaj total obținut în cadrul concursului – 88,54. Natalia Crețu a optat pentru funcția de procuror în Procuratura Hîncești (Oficiul Ialoveni).

Cătălin Lîsîi, candidatul cu următorul punctaj total obținut în cadrul concursului – 86,76, a exprimat opțiunea pentru funcția de procuror în Procuratura Căușeni (Oficiul Anenii Noi).

Pentru funcția de procuror în Procuratura Cimișlia a optat candidatul cu următorul punctaj total obținut în cadrul concursului – 86,15, Nicolae Balan. Sergiu Colesnic, candidatul cu următorul punctaj total obținut în cadrul concursului – 85,11, a exprimat opțiunea pentru funcția de procuror în Procuratura

Ungheni (Oficiul Principal).

Procuratura Hîncești (Oficiul Leova) a fost prima opțiune exprimată de către Ion Rusu, candidatul care a acumulat următorul punctaj total – 84,68. Intenția de a activa în Procuratura Cahul (Oficiul Principal) a exprimat-o candidata cu următorul punctaj în clasament – 84,32, Cristina Gnatiuc. În final, candidații Cristian Iordan și Rozalia Malcoci, care au obținut același punctaj în clasament – 83,39, au avut dreptul egal de a concura pentru ultima funcție vacantă de procuror în cadrul Procuraturii Căușeni (Oficiul Ștefan Vodă). Totuși, Rozalia Malcoci a renunțat la acest drept în favoarea contracandidatului său, potrivit CSP.