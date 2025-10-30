Cine este partidul care a dat lovitura la alegerile din Olanda. Liderul partidului ar putea deveni cel mai tânăr prim-ministru din Țările de Jos

Următorul guvern al Olandei pare să excludă extrema dreaptă și ar putea fi condus de cel mai tânăr un prim-ministru din Țările de Jos, după alegerile în care Partidul pentru Libertate (PVV), anti-islamist, al lui Geert Wilders, a pierdut teren, iar sprijinul pentru partidul de centru Partidul liberal D66 a crescut, potrivit Reuters.

După numărarea a peste 99% din voturi în urma alegerilor legislative de miercuri din Olanda, PVV conducea gruparea liberală D66 cu mai puțin de 1500 de voturi, o diferență infimă, ambele partide adunând câte 26 de mandate în parlament, potrivit televiziunii publice Nos.

Partidul pentru Libertate al lui Wilders a pierdut 11 locuri în Parlament, în comparație cu alegerile din 2023, în timp ce D66, condus de tânărul politician Rob Jetten, și-a sporit numărul de mandate cu 17, fiind considerat câștigătorul moral al scrutinului.

D66 a condus numărătoarea în timpul nopții și al dimineții, însă Wilders, al cărui partid a condus guvernul anterior și l-a și prăbușit în cele din urmă, din cauza neînțelegerilor pe tema migrației, a cerut răbdare până la finalizarea numărătorii, asigurând că partidul său va termina pe primul loc.

Cele mai multe partide au subliniat că nu vor încheia o alianță cu PVV, ceea ce înseamnă că partidul lui Wilders riscă să rămână pe dinafara guvernului.

Pentru a forma o coaliție de guvernare în parlamentul olandez sunt necesare 76 de mandate, ceea ce înseamnă că vor fi necesare cel puțin patru partide.

O coaliție posibilă este cea dintre D66, creștin-democrații conservatori (CDA), VVD de centru-dreapta și Partidul Verde-Laburist (GL-PvdA), scrie Reuters.

D66 are acum șanse să preia conducerea viitorului guvern, în cazul în care, așa cum e de așteptat, PVV nu va găsi o coaliție viabilă.

D66 este un partid liberal-progresist, fondat în 1966, care tinde să atragă alegători urbani, cu venituri mari.

Face parte din grupul Renew Europe din Parlamentul European, alături de USR, și are o poziție pro-europeană puternică, în contrast cu euroscepticismul PVV, susținând spre exemplu punerea în aplicare a unui pact european privind migrația sau crearea unor forțe armate europene.

În timp ce în primii ani de existență, partidul promova alegerea directă a prim-miniștrilor și a primarilor, în 2025, el și-a concentrat campania pe soluții pentru criza locuințelor din Olanda, în special cu un plan de construire a unor orașe noi.

De asemenea, a ales un slogan plin de speranță: „Este posibil”, evocând optimismul fostului președinte american Barack Obama, „Yes We Can”, scrie Politico.

Partidul a făcut campanie promițând că se va concentra pe „energie verde și accesibilă din propriul nostru sol” pentru a menține prețurile energiei la un nivel scăzut, asigurând în același timp „cea mai sănătoasă generație din istorie” prin acordarea priorității prevenirii bolilor.

De asemenea, D66 dorește zone rezidențiale mai ecologice și pune accentul pe o educație mai bună.

D66 și-a înăsprit poziția față de migrație, pledând pentru un sistem care ar obliga oamenii să depună cererile de azil în afara Europei, liderul Rob Jetten remarcând cu precauție prăbușirea a două guverne olandeze succesive din cauza politicii de azil.

Partidul a insistat, de asemenea, să recupereze steagul tricolor roșu-alb-albastru ca un simbol de mândrie pentru alegătorii olandezi obișnuiți, după ce fermierii furioși l-au întors cu susul în jos în timpul protestelor, iar Wilders l-a folosit din motive populiste-naționaliste.

Cel mai tânăr prim-ministru al Olandei

Numit odată „Robotul Jetten” din cauza modului stângaci în care răspundea la întrebări, liderul Rob Jetten ar putea deveni cel mai tânăr și primul prim-ministru homosexual al Olandei.

În ciuda poreclei nefavorabile din trecut, politicianul de 38 de ani a devenit în timp un om abil, priceput în relațiile cu publicul și presa.

El a fost la un pas de a prelua conducerea partidului în 2018, dar s-a dat la o parte în favoarea diplomatei Sigrid Kaag, o mișcare care i-a adus aplauze din partea membrilor partidului. Jetten a preluat ștafeta de la Kaag în 2023, după ce speranțele acesteia de a deveni prima femeie prim-ministru a Olandei au fost spulberate în alegerile.

Jetten va trebui să formeze o coaliție și, pentru a obține majoritatea, s-ar putea să fie nevoit de a convinge stânga și dreapta să colaboreze după ce au dus o campanie electorală acerbă unul împotriva celuilalt.

Jetten este conștient de această provocare. Cu aproximativ 26 de locuri, D66 este „un partid mic, dar mare, în comparație cu istoria Olandei”, a declarat el în noaptea alegerilor. „Așadar, va trebui să cooperăm cu multe partide”, a spus el.

Jetten este, de asemenea, conștient de provocarea care a condamnat recentele guverne olandeze.

Migrația a fost din nou în centrul atenției în perioada premergătoare alegerilor „și ambiția mea este ca, în patru ani, aceasta să nu mai fie o problemă”, a declarat Jetten reporterilor în noaptea alegerilor.

Jetten ar fi primul lider olandez care și-a declarat homosexualitatea, deși sexualitatea sa nu a jucat un rol important în campanie. Olanda este cunoscută pentru protecția puternică a drepturilor LGBTQ, iar partidul său era la putere când Olanda a devenit prima țară care a legalizat căsătoria între persoane de același sex, acum 25 de ani.