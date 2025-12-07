Rezultate exit-poll la alegerile pentru Primăria București: Ciprian Ciucu (PNL) cu 32%, având un avans de șase puncte în fața lui Daniel Băluță

Primele rezultate ale exit-poll-ului Curs-Avangarde arată că Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc, cu peste 6 puncte procentuale în fața lui Daniel Băluță (PSD), potrivit G4Media. Anca Alexandrescu pe locul trei, iar Cătălin Drulă pe locul patru.

Rezultatul exit-poll-ului CURS Avangarde valabil pentru ora 19.00:

Ciprian Ciucu (PNL) – 32.7%

Daniel Băluță (PSD) – 26.3%

Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR) – 20.2%

Cătălin Drulă (USR) – 12.8%

Ana Ciceală (SENS) – 6%.

La ora 21:00, prezența finală la urne este 32,71%. Duminică, 7 decembrie, 589 918 persoane au votat pentru primarul capitalei României.

Candidații care s-au clasat pe primele locuri în sondajele din ultimele săptămâni sunt Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Anca Alexandrescu (susținută de AUR), Cătălin Drulă (USR) și Ana Ciceală (SENS).

Exit-poll-urile nu sunt realizate în funcție de numărătoarea voturilor, ci în funcție de răspunsurile pe care oamenii care ies de la vot le dau persoanelor care colectează informații referitoare la opțiunile de vot. Tocmai de aceea exit-poll-urile diferă comparativ cu rezultatele finale, uneori substanțial.