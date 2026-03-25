Cinci bărbați sunt cercetați penal pentru spălarea banilor prin scheme piramidale, cu folosirea criptomonedelor. Oamenii legii au efectuat percheziții

Cinci bărbați bănuiți de spălarea banilor prin scheme piramidale, cu folosirea criptomonedelor, au fost reținuți, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit oamenilor legii, bănuiții sunt din Chișinău, cu vârste cuprinse între 21 și 32 de ani și au fost reținuți în baza informației operative că ar fi urmat să părăsească R. Moldova.

PCCOCS scrie că în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat de la aceștia mașini care ar proveni din legalizarea unor sume impunătoare de bani provenite din înșelătorii, inclusiv cu criptomenede.

Potrivit procurorilor, pentru spălarea acestor bani, cei cinci puneau în lucru scheme din domeniul criminalității informatice, prin folosirea infrastructurilor digitale fără administrator, platformelor descentralizate și criptomonede, precum și programelor automate care rulează în aplicația Telegram. Astfel, scrie PCCCOCS, sumele de bani obținute din aporturile participanților ar fi fost transferate între conturi multiple sau convertite în diverse monede virtuale. Aceste transferuri ar fi fost efectuate prin intermediul unor platforme nereglementate, fără transparență asupra destinației finale a fondurilor.

„De asemenea, aceștia aveau și o schemă piramidală de înșelătorie financiară. Mai exact, aceștia invitau persoanele să investească în active virtuale, fără însă ca să existe un serviciu real în care să investească (care ar justifica fluxul financiar). Mai mult decât atât, structura piramidală a schemei garantează că o mare parte din fonduri sunt direcționate către membrii de vârf ai grupării, în timp ce majoritatea participanților pierd bani, fără a avea practic nicio posibilitate ca să obțină profituri”, se arată în comunicat.

Oamenii legii precizează că urmărirea penală în acest dosar este în desfășurare, urmând transmiterea informațiilor către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în vederea identificării modului de obținere a proprietăților, a eventualelor persoane interpuse implicate, precum și pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea reținerii organizatorilor schemei infracționale.