Cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat, depusă de un partid politic, a fost RESPINSĂ de CEC

Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat și a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comisiei de miercuri, 20 august, potrivit unui comunicat al CEC.

În procesul de examinare a solicitării, Comisia a constatat că, la data de 28 iulie 2025, două persoane de pe lista de candidați din partea acestei formațiuni politice dețineau statutul de membru al unui alt partid decât al depunătorului cererii privind înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova.

„Acest fapt, în mod implicit, atestă lipsa criteriului de eligibilitate al acestora, decât pe lista partidului din care făceau parte”, explică CEC în comunicat.

Prin urmare, excluderea acestor două persoane, de la poziția nr. 1 și, respectiv, poziția nr. 3 pe listă, conduce la diminuarea cotei de reprezentare în cazul candidaților începând cu poziția 21 până la poziția 30, adică în proporție de 70% față de 30%, fiind în afara pragului admisibil de lege (60% pe 40%). „Acest lucru atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat”, precizează CEC.