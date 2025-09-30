Cehia, prima țară din UE care restricționează intrarea în țară a deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de serviciu rusești

Cehia a restricționat intrarea în țară a deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de serviciu rusești, scrie BBC. După cum a declarat ministrul afacerilor externe al Cehiei, Jan Lipavský, acesta este primul caz de acest gen în rândul țărilor UE.

„Am introdus interdicția de intrare pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu rusești, a declarat jurnaliștilor ministrul afacerilor externe al Cehiei, Jan Lipavský”, adăugând că rușii care au acreditare eliberată de Praga vor fi admiși pe teritoriul țării.

După cum reamintește agenția AFP, după invadarea Ucrainei de către Rusia, Praga propune de mult timp limitarea circulației diplomaților ruși pe teritoriul UE.

Potrivit lui Lipavsky, Cehia „va continua să promoveze propunerea de introducere a restricțiilor la nivel european și Schengen” pentru diplomații ruși.

El a adăugat că această măsură la nivelul UE „va contribui la rezolvarea problemei securității noastre, deoarece rețeaua diplomatică (a Rusiei, n.r.) ascunde rețele de agenți care amenință securitatea noastră aici”.