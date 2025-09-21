CEC lansează o campanie de prevenire a dezinformării înainte de alegerile parlamentare

În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) dă startul duminică, 21 septembrie, unei campanii „7 moduri de a recunoaște dezinformarea”, pentru că potrivit CEC, „informațiile false circulă tot mai intens”.

Astfel, CEC anunță că în următoarele zile va împărtăși 7 sfaturi simple și practice care vor ajuta cetățenii să identifice și să combată știrile false.

„Alăturați-vă efortului de a proteja votul și democrația. Împreună putem opri manipularea și putem asigura un proces electoral corect și transparent”, îndeamnă CEC cetățenii.

Sâmbătă, 21 septembrie, pe rețelele de socializare au apărut informații false, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”.

În postare era invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu extensia falsă „.st”, unde este plasat un așa-zis comunicat

Astfel, instituția a subliniat că „un asemenea anunț NU există nici pe pagina oficială a instituției cec.md nici pe conturile oficiale de pe rețelele sociale ale Comisiei”.