CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului

Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”.

În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu extensia falsă „.st”, unde este plasat un așa-zis comunicat.

„Subliniem că un asemenea anunț NU există nici pe pagina oficială a instituției cec.md nici pe conturile oficiale de pe rețelele sociale ale Comisiei”, scrie CEC.

Toate informațiile oficiale privind organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 pot fi găsite doar pe:

pagina oficială a Comisiei: cec.md

platformele de informare pentru alegători de pe alegator.cec.md;

paginile oficiale ale Comisiei de pe rețelele sociale: Facebook, Instagram, Telegram și TikTok.