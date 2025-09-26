CEC l-a sancționat pe Dorin Recean cu avertisment pentru utilizarea resurselor administrative după contestația Blocului electoral „Alternativa”

Premierul Dorin Recean a fost sancționat sub formă de avertisment. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Pe 24 septembrie, Blocul electoral „Alternativa” a depus la CEC contestația privind care „contestă presupusa acțiune ileagală a lui Dorin Recean, prim-ministrul R. Moldova și candidat la funcția de deputat în Parlament din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS)”.

Conform contestației, Recean a folosit resursele administrative în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o în sediul Guvernului și „unde a lansat acuzații în adresa concurenților electorali”.

„Dorin Recean a insinuat cu text deschis asocierea unor lideri ai Blocului electoral „Alternativa” cu grupuri criminale. Discursul prim-ministrului depășește limitele discursului instituțional, urmând în mod evident obținerea dividentelor politice. Acesta a discreditat concurenți electorali de la tribuna oficială a Guvernului și se înscrie în mod evident ca agitație electorală or acesta însearcă să determine alegătorii să nu-și dea votul pentru subiecții vizați în discursul său, respectiv indirect și implicit determină cetățenii să susțină partidul de pe lista căruia candidează”, se arată în contestație.

Astfel, CEC a considerat rezonabil să aplice premierului și candidatului la alegerile parlamentare o sancțiune sub formă de avertisment pentru „a preveni eventuale încălcări pe parcursul campaniei”.

„Dorin Recean face acele declarații din poziția de prim-minitru, având în vedere că dumnealui are atribuțiile de a asigura un scrutin legal corect și transparent. Noi nu suntem de-acord cu cele raportate de către raportor și considerăm eronat într-cât s-a menționat în cadrul conferinței că acesta se expune în calitate de prim-ministru, având atribuții legale de a asigura securitatea statului, iar prin acele declarații, vedem și acțiunile care au urmat de-a lungul campaniei electorale prin care au fost arestări, cumpărare de voturi și identificare de resurse financiare ilegal aduse în țară. Acesta nu a menționat niciun cuvânt de Blocul Alternativa și nu înțeleg de ce este admis această contestare”, a comentat reprezensatul PAS la CEC, Sergiu Gherciu

Prim-ministrul Dorin Recean a susținut pe 24 septembrie, o conferința de presă „cu privire la pregătirea statului R. Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie”.