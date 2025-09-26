CEC l-a sancționat pe Dorin Recean cu avertisment pentru utilizarea resurselor administrative după contestația Blocului electoral „Alternativa”
Premierul Dorin Recean a fost sancționat sub formă de avertisment. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC).
Pe 24 septembrie, Blocul electoral „Alternativa” a depus la CEC contestația privind care „contestă presupusa acțiune ileagală a lui Dorin Recean, prim-ministrul R. Moldova și candidat la funcția de deputat în Parlament din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS)”.
Conform contestației, Recean a folosit resursele administrative în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o în sediul Guvernului și „unde a lansat acuzații în adresa concurenților electorali”.
„Dorin Recean a insinuat cu text deschis asocierea unor lideri ai Blocului electoral „Alternativa” cu grupuri criminale. Discursul prim-ministrului depășește limitele discursului instituțional, urmând în mod evident obținerea dividentelor politice. Acesta a discreditat concurenți electorali de la tribuna oficială a Guvernului și se înscrie în mod evident ca agitație electorală or acesta însearcă să determine alegătorii să nu-și dea votul pentru subiecții vizați în discursul său, respectiv indirect și implicit determină cetățenii să susțină partidul de pe lista căruia candidează”, se arată în contestație.
Astfel, CEC a considerat rezonabil să aplice premierului și candidatului la alegerile parlamentare o sancțiune sub formă de avertisment pentru „a preveni eventuale încălcări pe parcursul campaniei”.
„Dorin Recean face acele declarații din poziția de prim-minitru, având în vedere că dumnealui are atribuțiile de a asigura un scrutin legal corect și transparent. Noi nu suntem de-acord cu cele raportate de către raportor și considerăm eronat într-cât s-a menționat în cadrul conferinței că acesta se expune în calitate de prim-ministru, având atribuții legale de a asigura securitatea statului, iar prin acele declarații, vedem și acțiunile care au urmat de-a lungul campaniei electorale prin care au fost arestări, cumpărare de voturi și identificare de resurse financiare ilegal aduse în țară. Acesta nu a menționat niciun cuvânt de Blocul Alternativa și nu înțeleg de ce este admis această contestare”, a comentat reprezensatul PAS la CEC, Sergiu Gherciu
Prim-ministrul Dorin Recean a susținut pe 24 septembrie, o conferința de presă „cu privire la pregătirea statului R. Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie”.
Dorin Recean a vorbit în cadrul conferinței de pe 24 septembrie despre cum „Rusia vrea să facă campanie electorală aici și scopul ei este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor. Dragi cetățeni, știu că presiunea devine tot mai mare. Probele, tot mai multe, despre acțiunile subversive ale Rusiei cresc îngrijorarea în societate. Vă asigur de un lucru, statul R. Moldova rezistă. Nu doar rezistăm, ci și ripostăm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”.