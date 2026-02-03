CEC a decis când vor avea loc alegeri locale noi în două localități și un referendum de revocare a primarului

Pe 17 mai 2026, în satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești vor fi organizate alegeri locale noi pentru funcția de primar, iar în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia se va desfășura referendum local privind revocarea primarului actual, a decis marți, 3 februarie, Comisia Electorală Centrală (CEC).

Potrivit unui comunicat, deciziile vin în urma decesului primarului satului Plop, raionul Dondușeni și notificarea Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului primarului comunei Frumușica, raionul Florești ca urmare a imposibilității exercitării funcției pentru o perioadă de 5 luni în urma prelungirii arestului preventiv al primarului.

Totodată, CEC a constatat întrunirea numărului necesar de semnături colectate de către grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.

Totodată, pe 17 mai 2026, alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia și satul Copceac, UTA Găgăuzia.

Anterior, Ziarul de Gardă a scris că primarul satului Frumușica din raionul Florești, Victor Boicu, este bănuit de trafic de ființe umane – faptă soldată cu decesul unei persoane și a fost reținut pe 14 august 2025.

Potrivit Procuraturii Generale, începând cu 2014, acesta ar fi recrutat, sub pretextul unui loc de muncă bine plătit și cu condiții bune, persoane aflate în situație vulnerabilă, pentru a lucra ca îngrijitori de bovine la o fermă din satul Frumușica. Victimele ar fi fost transportate și adăpostite la fermă, unde erau permanent supravegheate.

În perioada 2014–2018, acestea ar fi fost exploatate prin muncă forțată, peste program, fără a primi hrana promisă sau salariul integral, fiind amenințate și agresate fizic în caz de neîndeplinire a sarcinilor.

În august 2018, după ce unul din bărbații recrutați, în vârstă de 60 de ani, a lăsat nesupravegheate bovinele, ar fi fost agresat fizic, fiindu-i provocate fracturi la trei coaste și leziuni interne, care au dus la deces.

PG precizează că medicul legist, care figurează în calitate de bănuit în dosar, cunoscând faptele și urmele vizibile de violență, ar fi acționat ca și complice, indicând intenționat o cauză eronată a morții în certificatul medical, pentru a proteja autorii.

Primarul este la al treilea mandat, la ultimele alegeri fiind susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).