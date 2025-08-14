După șapte ani, un primar, un medic legist și alte două persoane au fost reținute pentru un omor comis în 2018. Corpul neînsuflețit al victimei a fost deshumat

Un omor, comis în 2018 este investigat de Inspectoratul Național de Investigații (INI) după ce rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane, anunță joi, 14 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit IGP, cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat era exploatat prin muncă la o fermă care aparținea edilului, în respectiva funcție și la acea vreme.

În una din zile, victima a fost bătută cu cruzime până la survenirea decesului, iar cazul a fost mușamalizat, fiind trucată expertiza medico-legală

„Pentru acumularea probatoriului și demararea investigațiilor procedura prevede deshumarea victimei, s-a recurs la acest fapt și a fost efectuată o nouă expertiză medico-legală. Rezultatele acesteia au confirmat că decesul a survenit în urma maltratării”, a precizat IGP.

Astfel, oamenii legii au reținut patru persoane, printre care primarul localității, medicul legist care a trucat expertiza la acea vreme și încă doi complici.

La moment sunt efectuate o serie de măsuri de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

Potrivit News Maker, primarul reținut este edilul satului Frumușica din raionul Florești, Victor Boicu, care este bănuit de trafic de ființe umane – faptă soldată cu decesul unei persoane. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat pentru NewsMaker reținerea acestuia, pe data de 13 august, în cazul omorului săvârșit în 2018.

Potrivit Procuraturii Generale, începând cu 2014, acesta ar fi recrutat, sub pretextul unui loc de muncă bine plătit și cu condiții bune, persoane aflate în situație vulnerabilă, pentru a lucra ca îngrijitori de bovine la o fermă din satul Frumușica. Victimele ar fi fost transportate și adăpostite la fermă, unde erau permanent supravegheate.

În perioada 2014–2018, acestea ar fi fost exploatate prin muncă forțată, peste program, fără a primi hrana promisă sau salariul integral, fiind amenințate și agresate fizic în caz de neîndeplinire a sarcinilor.

În august 2018, după ce unul din bărbații recrutați, în vârstă de 60 de ani, a lăsat nesupravegheate bovinele, ar fi fost agresat fizic, fiindu-i provocate fracturi la trei coaste și leziuni interne, care au dus la deces.

PG precizează că medicul legist, care figurează în calitate de bănuit în dosar, cunoscând faptele și urmele vizibile de violență, ar fi acționat ca și complice, indicând intenționat o cauză eronată a morții în certificatul medical, pentru a proteja autorii.

PG precizează că cauza penală a fost intentată în februarie 2025, fiind în conducerea procurorilor PCCOCS.

Primarul este la al treilea mandat, iar în prezent, a fost susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Ulterior, pe 13 august PAS i-a retras sprijinul politic.