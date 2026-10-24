Ce temperaturi au prognozat meteorologii pentru sâmbătă, 24 octombrie

Sâmbătă, 24 octombrie, vremea va fi predominant răcoroasă, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În nordul țării se așteaptă ploi slabe, cu temperaturi de până la 7°C ziua. Vântul va fi slab, cu viteze de circa 9 km/h, iar umiditatea va ajunge la 80%.

În centrul țării se așteaptă ploi slabe, în timp ce temperaturile vor urca până la +11°C. Vântul va sufla cu viteze de până la 10 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 85%.

În sudul țării, la fel, se așteaptă ploi. Maximele vor atinge +11°C. Vântul va sufla cu până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 85%.