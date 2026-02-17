Ce probleme din școli au fost evidențiate de elevi, părinți și profesori după lansarea unui instrument național care evaluează percepțiile privind calitatea educației?

Conform datelor Barometrului Școlar, sunt necesare intervenții în domeniul manualelor școlare și al disciplinelor din domeniul STEM, în special fizică, chimie și matematică, evaluate mai critic atât de elevi, cât și de profesori. Doar puțin peste jumătate dintre respondenți consideră manualele la aceste discipline școlare ca fiind ușor de înțeles, interesante și suficiente pentru a acoperi materia predată.

Totodată, elevii indică drept prioritare pentru curriculum subiecte precum educația pentru sănătate, ghidarea în carieră, drepturile omului și educația financiară, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Instrument național care evaluează percepțiile privind calitatea educației

Conform sursei citate, MEC a lansat Barometrul Școlar – un instrument național care evaluează percepțiile privind calitatea educației, climatul școlar, respectarea drepturilor copilului și nivelul de integritate în instituțiile de învățământ general.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul conferinței „Barometrul Școlar 2026: Dialog pentru educație”, la care au participat cadre didactice, elevi, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai partenerilor de dezvoltare. Datele sondajului arată că 7 din 10 elevi, părinți și profesori au o percepție pozitivă asupra învățământului din Republica Moldova, iar opt din zece elevi și părinți se declară mulțumiți de calitatea studiilor oferite de școala lor.

„Pentru noi, la Ministerul Educației și Cercetării, Barometrul Școlar este mai mult decât un studiu – ne arată clar unde sistemul funcționează bine și unde trebuie să intervenim cu mai multă fermitate. Faptul că majoritatea elevilor și părinților au încredere în școala lor ne încurajează, dar datele privind manualele, integritatea, frecvența cazurilor de bullying în școli sau incluziunea copiilor cu dizabilități ne obligă să accelerăm reformele. Vom continua să investim în manuale de calitate, infrastructură modernă și mecanisme transparente, pentru ca fiecare copil din țara noastră să învețe într-un mediu sigur, echitabil și orientat spre performanță”, a menționat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în deschiderea evenimentului.

Nu toate instituțiile sunt adaptate integral pentru copiii cu dizabilități

Conform comunicatului, MEC implementează o reformă care ține de manualele școlare, în corelare cu revizuirea curriculumului național. În anul curent se va lansa achiziția a 105 titluri de manuale, cu un buget de aproximativ 150 de milioane de lei. Ministerul scrie că manualele vor avea o prezentare grafică îmbunătățită, fonturi adaptate vârstei elevilor și vor fi divizate în volume mai mici, acolo unde este necesar.

Datele studiului mai arată că majoritatea respondenților consideră că drepturile copilului sunt respectate în școală, însă dreptul la nediscriminare rămâne cel mai vulnerabil. De asemenea, nu toate instituțiile sunt adaptate integral pentru copiii cu dizabilități, iar infrastructura sanitară necesită îmbunătățiri. Ministerul scrie că sunt investiții în programul „Școala Model”, proiecte de accesibilitate, modernizarea blocurilor sanitare și dotarea instituțiilor cu echipamente asistive, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare.

În ceea ce privește climatul școlar și integritatea academică, datele indică existența fenomenului copierii la evaluări și diferențe de percepție între elevi și cadrele didactice. Pentru a asigura corectitudinea procesului de evaluare, Ministerul scrie că a introdus verificarea centralizată a lucrărilor pentru examenele de clasa a IX-a și delegarea de asistenți externi în instituții, alături de implementarea planurilor sectoriale anticorupție. Barometrul subliniază, totodată, necesitatea consolidării mecanismelor de prevenire și combatere a bullying-ului.

Sprijin financiar din partea Uniunii Europene, Norvegiei și Regatului Unit

Referitor la plățile informale, studiul evidențiază percepții diferite între elevi și părinți privind consecințele refuzului de a contribui financiar. Pentru a consolida transparența, instituțiile sunt încurajate să utilizeze serviciul guvernamental MPay pentru colectarea donațiilor, în baza unui cadru normativ clar, scrie MEC.

Conform comunicatului, această inițiativă este susținută de UNICEF, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, UNFPA, UN Women și PNUD, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, Norvegiei și Regatului Unit.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ la nivel național și a inclus peste 2100 de elevi pentru fiecare dintre cele două componente ale sondajului, 1570 de părinți, 2463 de profesori și 95 de directori din 110 școli selectate.