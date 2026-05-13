Cazul bebelușului agresat de mamă: a fost inițiată o procedură contravențională

În cazul femeii care și-a agresat copilul în vârstă de un an, la sfârșitul anului 2024, a fost inițiată o procedură contravențională pentru violență în familie. Procurorul de caz a refuzat începerea urmăririi penale pe motivul „lipsei elementelor infracțiunii”. Informațiile au fost confirmate pentru AGORA de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru.

Cauza fost expediată pentru examinare Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

La 27 aprilie curent, procurorul de caz a emis ordonanța de refuz în începerea urmăririi penale în cazul femeii. Decizia a fost luată, în urma expertizelor inițiate în noiembrie 2024, care au demonstrat „existența vătămărilor corporale neînsemnate”.

În 2024, în spațiul public au apărut imagini video în care o femeie este surprinsă cum își agresează violent copilul de doar 1 an și 2 luni.

Ulterior, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că tatăl copilului a sesizat oamenii legii pe 16 noiembrie. Acesta a spus polițiștilor că a depistat de mai multe ori vânătăi pe corpul fetiței sale. Din acest motiv, tatăl a instalat o aplicație de monitorizare pe telefonul concubinei care înregistra audio și video ce se întâmplă în odaia copilului, dar și o cameră de înregistrare video în aceeași cameră. Când bărbatul s-a convins că micuța este maltratată, a sunat la 112.

Fetița a fost internată într-un Centru de reabilitare a copiilor de vârstă fragedă.