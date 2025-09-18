Caz de spionaj în favoarea Federației Ruse: trei suspecți au fost arestați în Marea Britanie

Poliția britanică a arestat joi, 18 septembrie, trei persoane suspectate că ar fi sprijinit un serviciu de informații străin, într-o anchetă care, potrivit autorităților, are legătură cu Rusia. Cei trei suspecți – doi bărbați de 41 și 46 de ani și o femeie de 35 de ani – au fost reținuți în Essex, la est de Londra. Aceștia sunt acuzați de încălcarea Legii Securității Naționale, introdusă în urmă cu doi ani pentru a permite autorităților britanice să combată mai eficient amenințările venite din partea unor state străine, relatează agenția britanică de știri Reuters.

„În cadrul dosarelor recente privind securitatea națională, observăm tot mai multe persoane pe care le-am putea descrie drept „intermediari” recrutați de serviciile de informații străine”, a declarat Dominic Murphy, șeful Comandamentului antiterorist din cadrul Poliției Metropolitane din Londra.

Autoritățile britanice au acuzat în mod repetat Rusia că se află în spatele unor acțiuni de spionaj atât în Regatul Unit, cât și în restul Europei. Șeful serviciului britanic de informații interne (MI5) a declarat anterior că agenți ruși încearcă să provoace „haos”.

Kremlinul a negat acuzațiile, susținând că guvernul britanic dă vina pe Rusia pentru orice eveniment negativ care are loc în Marea Britanie.

În luna iulie, trei bărbați au fost găsiți vinovați de un atac asupra unor afaceri cu legături ucrainene din Londra – atac care, potrivit autorităților, a fost ordonat de gruparea rusă de mercenari Wagner. Alți doi indivizi și-au recunoscut vina.

Incidentul a venit după condamnarea, în martie, a unor cetățeni bulgari, acuzați că făceau parte dintr-o rețea de spionaj care acționa în numele Kremlinului.