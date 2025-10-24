Captură de droguri de 1,2 milioane de lei de la un cuplu din Bălți. Cei doi făceau parte dintr-un grup care vindea drogurile prin Telegram

O captură de droguri de circa 1,2 milioane de lei a fost ridicată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de la un cuplu din Bălți, anunță vineri, 24 octombrie, PCCOCS.

Potrivit unui comunicat, primul tip de droguri – PVP („sare”) a fost ridicată din mașina în care erau cei doi, opriți de Inspectoratul General al Poliției (IGP) în drum spre Bălți, la revenirea lor dintr-o pădurice din Ialoveni de unde ar fi preluat drogurile.

Au urmat percheziții și la cei doi acasă, în Bălți, de unde au fost ridicate alte două tipuri de droguri – mefedronă și marijuana, precum și accesorii pentru vânzarea și consumul de droguri.

„Cei doi bănuiți, cu vârste de 32 și 35 de ani ar fi parte a unui grup criminal organizat, care punea drogurile în vânzare în Bălți și raioanele din preajmă, cu un magazin pe aplicația mobilă Telegram”, a precizat PCCOCS.

Procuratura le-a înaintat acestora învinuirea pentru trafic de droguri și au obținut în fața judecătorului de instrucție arest pentru 30 de zile pentru bărbat, „care recent și-a ispășit pedeapsa cu închisoare pentru mai multe infracțiuni, inclusiv legate de droguri”.

Totuși, investigațiile penale continuă, potrivit legii, cei doi beneficiază de prezumția nevinovăției.