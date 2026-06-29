Canicula provoacă urgențe medicale: 13 persoane au suferit insolații, iar alte șase au prezentat sincope. Recomandările specialiștilor

În perioada 22–28 iunie 2026, echipele de asistență medicală urgentă au intervenit în 19 cazuri de urgențe provocate de temperaturile ridicate. Dintre acestea, 13 persoane au suferit insolații, iar șase persoane au prezentat sincope, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) printr-un comunicat.

Din numărul total al persoanelor afectate de temperaturile ridicate, trei au fost minori. Vârsta pacienților a fost cuprinsă între 12 și 82 ani.

„În urma evaluării medicale efectuate de echipele AMU, pacienților le-a fost stabilit diagnosticul prezumtiv de „Insolație de gradul I–II”. Toate persoanele au beneficiat de asistență medicală calificată la etapa de prespital, iar 10 pacienți au fost transportați la spitalele din țară pentru investigații suplimentare și tratament.

În contextul temperaturilor caniculare, IMSP CNAMUP atrage atenția asupra faptului că insolația reprezintă o urgență medicală, iar recunoașterea promptă a simptomelor și intervenția rapidă pot preveni apariția complicațiilor severe”, susțin reprezentanții Centrului.

Potrivit instituției, semnele de alarmă includ: temperatura corpului peste 40°C; dureri intense de cap; amețeli; greață și vărsături; confuzie; respirație rapidă și pierderea cunoștinței.

În cazul apariției acestor simptome, persoana trebuie mutată imediat într-un spațiu răcoros și bine ventilat, hidratată și răcită prin aplicarea compreselor reci sau prin alte metode de reducere a temperaturii corporale, conform specialiștilor. Dacă starea pacientului este gravă sau simptomele persistă, este necesară solicitarea de urgență a ambulanței prin apelarea Serviciului 112.

Pentru prevenirea insolației și a altor afecțiuni provocate de caniculă, instituția recomandă:

Consumul a cel puțin 2–3 litri de lichide pe zi, chiar și în lipsa senzației de sete;

Evitarea expunerii directe la soare în intervalul orar 11:00–16:00;

Purtarea hainelor lejere, din fibre naturale și în culori deschise;

Utilizarea pălăriilor și a ochelarilor de soare;

Limitarea efortului fizic intens în timpul zilei;

Evitarea consumului de băuturi alcoolice și a celor cu un conținut ridicat de cofeină.

„O atenție sporită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor, femeilor însărcinate și persoanelor care suferă de boli cronice, întrucât acestea prezintă un risc mai mare de a dezvolta complicații asociate expunerii la temperaturi extreme.

IMSP CNAMUP îndeamnă cetățenii să adopte un comportament preventiv în zilele caniculare, să monitorizeze starea de sănătate a persoanelor vulnerabile și să solicite la necesitate ambulanța în cazul apariției simptomelor de insolație sau al agravării stării generale”, se mai spune în comunicat.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a anunțat cod galben, portocaliu și roșu de caniculă în R. Moldova, valabil pentru marți, 30 iunie. Totodată, AMM a avertizat că pe 1 iulie, în toată țara, este prognozat cod galben de caniculă.