Cancelarul Germaniei: Presupunem că Rusia se află în spatele incursiunilor dronelor. Toate efectuau zboruri de recunoaştere

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele majorităţii incursiunilor dronelor observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri şi au blocat peste 10 mii de pasageri la aeroportul din München, relatează Reuters.

El a adăugat că frecvenţa incursiunilor în spaţiul aerian european este fără precedent, chiar şi în comparaţie cu perioada Războiului Rece, dar niciuna dintre dronele observate până acum nu era înarmată. Toate efectuau zboruri de recunoaştere, a spus el.

„Presupunem că Rusia se află în spatele majorităţii acestor zboruri cu drone”, a spus Merz.

Sursa citată scrie că incidentul de la München este cel mai recent dintr-o serie de incidente similare cu drone care au zguduit aviația europeană și au ridicat îngrijorări mai ample privind securitatea, după ce săptămâna trecută intruziunile în spațiul aerian au determinat închiderea temporară a aeroporturilor din Danemarca și Norvegia.

Incidentele au provocat o reacție puternică din partea liderilor Uniunii Europene, care au susținut miercuri, la summitul de la Copenhaga, planurile de consolidare a apărării blocului cu măsuri anti-drone.

„Europa trebuie să fie capabilă să se apere”, a declarat prim-ministrul danez Mette Frederiksen după reuniune.

Autoritățile nu au acuzat public un actor specific pentru incidentul cu drone de la München, dar unii oficiali europeni au sugerat că Rusia se află în spatele altor încălcări recente ale spațiului aerian.

„Rusia încearcă să ne testeze. Dar Rusia încearcă, de asemenea, să semene diviziune și anxietate în societățile noastre”, a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.