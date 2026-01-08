Calendarul zilelor suplimentare de odihnă în 2026

Anul 2026 aduce pentru cetățenii R. Moldova angajați în câmpul muncii 14 zile de sărbătoare nelucrătoare, stabilite de Codul Muncii. Doar trei dintre acestea coincid cu zilele de weekend, celelalte 11 reprezentând zile suplimentare de odihnă.

Conform Codului Muncii, în R. Moldova, următoarele zile sunt declarate zile de sărbătoare nelucrătoare:

1 ianuarie (joi) – Revelionul;

7 și 8 ianuarie (miercuri și joi) – Prima și a doua zi de Crăciun pe rit vechi;

8 martie (duminică) – Ziua Internațională a Femeii;

12 și 13 aprilie (duminică și luni) – Prima și a doua zi de Paște;

20 aprilie (luni) – Paștele Blajinilor;

1 mai (vineri) – Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii;

9 mai (sâmbătă) – Ziua Europei, Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți;

1 iunie (luni) – Ziua Internațională a copilului;

27 august (joi) – Ziua Independenței Republicii Moldova;

31 august (luni) – Ziua Limbii Române;

25 decembrie (vineri): Crăciunul pe rit nou;

14 octombrie (miercuri) – Hramul municipiului Chișinău pentru locuitorii capitalei. Pentru fiecare localitate, această zi este diferită.

Salariații convocați la muncă în zilele de sărbătoare nelucrătoare beneficiază de o retribuție în mărime dublă, indiferent dacă sunt plătiți pe oră, pe zi sau au salariu lunar. În anumite condiții, angajatorul poate oferi o zi liberă în schimbul zilei lucrate, fără remunerare suplimentară.

Nu pot fi obligați să muncească în zilele de sărbătoare salariații sub 18 ani, femeile însărcinate, persoanele cu dizabilități severe, părinții cu copii mici sau cu dizabilități – decât cu acord scris. De asemenea, cei aflați în concediu sau cu contractul de muncă suspendat la data sărbătorii nu sunt obligați să recupereze aceste zile.

Cetățenii R. Moldova, angajați în câmpul muncii, beneficiază de „zile scurte” sau zile de muncă cu durată redusă în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

Astfel, potrivit Codului muncii al R. Moldova, durata zilei de muncă din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu cel puțin o oră pentru toți salariații, cu excepția celor cărora li s-a stabilit durata redusă a timpului de muncă sau ziua de muncă parțială.