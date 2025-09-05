BROD „Fabrica AI de comentarii”: Cum rețeaua PDMM de pe TikTok folosește conturi false pentru a mima un sprijin popular

Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), succesor al formațiunii „Pro-Moldova” și moștenitor al rețelei politice construite de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, a încercat să reintre în competiția electorală sub conducerea lui Boris Foca și a fondatorului Vladimir Cebotari. Potrivit unei analize realizate de Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală (BROD), comentariile de pe pagina de TikTok a Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) arată existența unor mesaje coordonate.

Aproape 300 de comentarii de susținere a partidului PDMM sau de blamare a partidului PAS și Maia Sandru au fost create de 59 de conturi false în limba română, dar și în limba rusă.

Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), succesor al formațiunii „Pro-Moldova” și moștenitor al rețelei politice construite de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost exclus din cursa parlamentară de către Comisia Electorală Centrală, pe motiv că Agenția Servicii Publice a suspendat-o temporar din registrul partidelor politice, invocând „potențiale acțiuni subversive”.

Potrivit BROD, în spațiul public, decizia a fost asociată și cu migrarea unor figuri politice din anturajul lui Ilan Șor spre PDMM, ceea ce a amplificat suspiciunile privind continuarea mecanismelor de influență ale rețelelor oligarhice și pro-Kremlin în Moldova. PDMM mai este perceput și ca o tentativă de rebranding a vechiului „partid-stat” din anii 2014-2019, apărută la scurt timp după apelurile publice ale lui Plahotniuc către foștii săi aliați și menită să-i mențină influența politică.

Analiza paginii de Tik Tok al Partidului Democrat Modern din Moldova

BROD a analizat comentariile de pe pagina de TikTok a Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) care arată existența unor mesaje coordonate. Scopul dominant este dublu:

pe de o parte, cosmetizarea imaginii PDMM ca „voce democratică” reprimată de autorități;

pe de altă parte, erodarea încrederii publicului în parcursul european al Republicii Moldova, în procesele democratice și în președinta Maia Sandu, printr-o succesiune de mesaje toxice și insinuări reambalate.

Trăsătura lingvistică a unei părți consistente din comentarii trădează generare asistată de modele de inteligență artificială. Formulările sunt steril de corecte și cu tonalitate impersonală. Astfel, au fost identificate aproape 300 de comentarii de susținere a partidului PDMM sau de blamare a partidului PAS și Maia Sandru care au fost create de 59 de conturi false în limba română, dar și în limba rusă.

Sursa: brodhub.eu

Pe lângă duplicatele exacte, sistemul a descoperit nouă perechi de comentarii near-duplicate, adică texte aproape identice, cu diferențe minore de formulare. Cele mai evidente sunt în limba rusă, cu un grad de similaritate de peste 90%.

Sursa: brodhub.eu

Un exemplu elocvent este și perechea: „Когда была ПДМ, решения принимались обдуманно и профессионально. ПАС только разр…” și „Когда ПДМ был у власти, решения принимались продуманно и профессионально. ПАС то…” (în traducree: „Când PDM era la putere, deciziile erau luate cu grijă și profesionalism. PAS permitea doar…” n.r.).

Diferența lexicală minimă arată că mesajele au fost rearanjate intenționat, probabil pentru a evita detectarea automată, dar păstrând aceeași idee propagandistică.

Această practică evidențiază și existența unei campanii de astroturfing : o strategie prin care se fabrică artificial iluzia sprijinului popular. Rețele de conturi false postează în rafale mesaje copy-paste ori near-duplicate, în timp ce persoane reale preiau și multiplică textele prestabilite, pentru a acoperi urmele automatizării. Rezultatul este o suprafață aparent „verde” de susținere civică, menită să transmită percepția că PDMM ar avea o bază socială solidă și un mesaj rezonant în societate, deși în realitate vorbim despre un suport artificial construit prin manipulare digitală coordonată.

„Schemă digitală care se spirijină pe trei tactici”

Văzută ca întreg, totul pare mai mult o schemă digitală care se sprijină pe trei tactici:

Folosirea victimizării („suntem excluși de la alegeri și persecutați doar pentru că facem opoziție”);

Delegitimarea instituțiilor democratice din R. Moldova („regimul comite abuzuri, iar alegerile nu vor fi libere și corecte”);

Preluarea narativelor propagandistice ale Kremlinului („UE și PAS amenință identitatea, neutralitatea ne apără, Occidentul colectiv aduce doar sărăcie”).

Mesajele propagandistice circulă în formate scurte – texte și clipuri – uneori generate sau rescrise cu ajutorul AI. Ele sunt preluate și reciclate din declarațiile politicienilor moldoveni pro-Kremlin ori din rețelele lor proxy locale.

Scopul nu este doar să fie umflată artificial imaginea PDMM, ci mai ales să se creeze o aparență de „normalitate” discursivă, în care europenizarea R. Moldova apare ca o amenințare, iar radicalii pro-ruși ajung să pară opțiuni rezonabile.