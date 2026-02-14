„BRMG nu gestionează acest spațiu”. Roman Burlaca, despre descinderile polițiștilor într-un local de unde au fost ridicate substanțe narcotice

Descinderile Poliției din noapte de 13 spre 14 februarie, soldate cu verificarea mai multor persoane și ridicarea unor substanțe narcotice, au fost efectuate într-un spațiu învecinat cu studiourile BR Media Group (BRMG), care însă nu se află în gestiunea companiei. Precizările au fost făcute de Roman Burlaca, cel care administrează BRMG.

„A fost un party organizat de către un agent economic care a închiriat platoul din același bloc în care avem noi birourile și studiourile. BRMG nu gestionează acest spațiu. În această locație au loc frecvent diverse activități organizate de artiști, companii sau alți agenți economici care iau sala în locațiune și desfășoară concerte, expoziții, proiecții de film, forumuri sau petreceri”, a precizat Roman Burlaca.

Oamenii legii au identificat și verificat noaptea trecută 107 persoane, 19 dintre ele find conduse pentru expertiză narcologică. Totodată, au ridicat marijuana, PVP (sare), hașiș, ecstasy și cocaină.

„Oamenii legii au intervenit prompt, iar o parte dintre persoanele prezente au încercat să scape de droguri, aruncându-le pe jos”, scrie IGP.

Substanțele depistate au fost ridicate și transmise la expertiză, iar oamenii legii continuă acțiunile procesuale.