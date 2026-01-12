BNS: Rata anuală a inflației a ajuns în decembrie 2025 la 6,8%, cea mai mică valoare înregistrată pe parcursul anului

Rata anuală a inflației în R. Moldova a ajuns în decembrie 2025 la 6,8%, cea mai mică valoare înregistrată pe parcursul anului, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Indicatorul este în continuă scădere din luna iunie 2025, dar rămâne sub nivelul de la finele anului precedent, când inflația anuală era de 7,0%.

Conform BNS, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie 2025, s-a înregistrat o majorare a prețurilor medii de consum cu circa 0,9%, fiind determinată de:

reducerea prețurilor medii la produsele alimentare cu cca 0,1% și la cele nealimentare – cu cca 0,2%, contribuind la diminuarea prețurilor medii de consum în ansamblu cu aproape 0,1%,

cu cca 0,1% și la cele – cu cca 0,2%, contribuind la diminuarea prețurilor medii de consum în ansamblu cu aproape 0,1%, creșterea prețurilor la serviciile prestate populației – cu circa 3,5%, determinând majorarea prețurilor medii de consum cu 1,0%.

În perioada de analiză, diminuări mai accentuate de preț la produsele alimentare au fost înregistrate la legume – cu 1,8% și fructe – cu 1,0%.

Totodată, în luna decembrie 2025, majorări mai semnificative ale prețurilor medii de consum au fost marcate la ouă de găină – cu 2,8%, ulei vegetal, lapte și produse lactate – cu câte 0,4%.

La bunuri nealimentare, în perioada raportată, reduceri mai importante ale prețurilor medii de consum au fost marcate la combustibili și carburanți – cu 2,0% (inclusiv la motorină – cu 6,5% și benzină – cu 2,1%).

La fel, BNS scrie că la serviciile prestate populației, în luna decembrie 2025 față de noiembrie 2025, prețurile medii au crescut cu 3,5%, în special urmare a majorării prețurilor medii de consum pentru serviciile de furnizare a energiei electrice cu 24,9%.

„Este de remarcat că, compensațiile acordate de către Guvern gospodăriilor casnice pentru consumul de energie electrică (reflectate în factură), în februarie – noiembrie 2025, au contribuit la reducerea plăților efective pentru consumul de energie electrică suportate de către populație cu cca ¼, generând astfel diminuarea nivelului general al prețurilor de consum la finele perioadei nominalizate cu cca 0,9%. Totodată, întrucât începând cu 1 decembrie 2025, compensațiile pentru achitarea facturilor la energia electrică nu mai sunt oferite consumatorilor casnici, la calcularea indicelui prețurilor de consum (IPC) este reflectată mărimea totală a tarifelor reglementate pentru furnizarea energiei electrice stabilite conform deciziilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)”, se arată în comunicat.

Concomitent, în perioada de analiză au crescut cu 0,2% prețurile medii în sectorul alimentației publice și s-au diminuat prețurile medii la serviciile transportului de pasageri – cu cca 0,4% (inclusiv la serviciile de transport aerian – cu 1,8%).

Inflația anuală

Conform datelor statistice, prețurile medii de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 6,8%, fiind în continuă descreștere începând cu iunie 2025, înregistrând astfel în luna de referință cea mai mică valoare înregistrată pe parcursul anului respectiv. În calcul anual, prețurile medii la produsele alimentare s-au majorat cu 5,6%, la bunurile nealimentare cu 2,3%, iar la serviciile prestate populației cu 14,8%. Rata medie anuală a inflației (inflația medie anuală), care reprezintă creșterea medie a prețurilor de consum în anul 2025 față de anul precedent, a constituit 7,8% (față de 4,7% marcată în anul 2024 față de anul 2023), precizează BNS.

