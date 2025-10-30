BNS: Care sunt dificultățile populației R. Moldova în activitățile zilnice. Ponderea este mai ridicată în mediul rural dar și în rândul femeilor

Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire la dificultățile populației în realizarea activităților zilnice. Conform datelor, aproximativ 10% din populația R. Moldova a raportat dificultăți în realizarea activităților zilnice din cauza unor probleme de sănătate, iar ponderea este mai ridicată în mediul rural dar și în rândul femeilor.

Conform rezultatelor finale ale recensământului din 2024:

Cele mai frecvente dificultăți în realizarea activităților zilnice, declarate la recensământ, erau cele de vedere și cele de mobilitate (de a merge pe jos sau de a urca scările) cu ponderi de 29,6% și, respectiv, 19,6% din populația de 5 ani și peste, comparativ cu dificultățile de auz (11,0%) și cele de memorare/concentrare (10,2%);

În comparație cu populația din mediul urban, populația de la sate se confruntă într-o măsură mai mare cu dificultăți de mobilitate (24,1% în mediul rural comparativ cu 14,4% în mediul urban), memorare (12,8% comparativ cu 7,1%), diferența fiind mai mică de 4,5 puncte procentuale pentru dificultățile de vedere (31,6% în mediul rural și, respectiv, 27,1% în mediul urban) și auz (13,1% și, respectiv, 8,6%);

Populația feminină într-o proporție mai mare decât populația masculină întâmpină dificultăți de vedere (33,6% femei comparativ cu 25,0% bărbați), mobilitate (22,5% femei comparativ cu 16,4% bărbați), diferența fiind mai mică de 2,1 p.p. și 1,4 p.p. pentru dificultățile de memorare (11,2% femei comparativ cu 9,1% bărbați) și de auz (11,7% și, respectiv, 10,3%);

Ratele tuturor tipurilor de dificultăți în realizarea activităților zilnice, precum vederea, auzul, mobilitatea și memorarea/concentrarea – cresc brusc, în special după vârsta de 60 de ani;

Ponderea persoanelor care au declarat dificultăți mari sau incapacitate totală în cel puțin unul dintre cele patru domenii de funcționalitate (vedere, auz, mobilitate și memorare/concentrare) în total populație în vârstă de 5 ani și peste a constituit 12,8%;

Prevalența dizabilității conform limitărilor funcționale în populația în vârstă de 5 ani și peste era mai mare în populația feminină – 14,5%, comparativ cu 10,9% în cazul populației masculine, și în mediul rural -15,2%, comparativ cu 10,0% în mediul urban;

Din total populație cu dizabilități conform limitărilor funcționale în vârstă de 5 ani și peste, 68,1% aveau vârsta de 60 ani și peste;

Ponderea persoanelor care se confruntau cu dificultăți mari sau incapacitate totală crește odată cu vârsta, de la 2,4% în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 17 ani, la 38,4% în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 70 și 79 de ani, iar în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 80 și 89 de ani – 61,7%;

În cele mai înaintate grupe de vârstă (90 de ani și peste), aproape 8 din 10 persoane (78,2%) au dificultăți mari sau incapacitate completă de a desfășura activități zilnice.

Structura populației după dificultăți de vedere în realizarea activităților zilnice, la recensământul din 2024, pe grupe de vârstă, %

Structura populației după dificultăți de memorare/concentrare în realizarea activităților zilnice, la recensământul din 2024, pe grupe de vârstă, %

Mai multe detalii pot fi citite aici: Biroul Național de Statistică.