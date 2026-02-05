Trei fracțiuni au semnat o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei și cer revizuirea tarifelor la gaz. Costiuc: „Vrem transparență”

Trei fracțiuni parlamentare din opoziție, „Democrația Acasă”, Blocul „Alternativa” și „Partidul Nostru”, au semnat o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu, „pentru tot ce se întâmplă în domeniul energetic”, anunță liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi.

În același timp, „Mișcarea Alternativă Națională”, membră a Blocului „Alternativa”, a împărțit fiecărui deputat facturi la gaz și a anunțat că va cere audierea prim-ministrului în plenul Parlamentului.

Renato Usatîi a declarat că tarifele trebuie revizuite și a cerut ca Guvernul să oblige Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) să reducă prețul pentru consumatori.

„Așa cum la oameni li s-au ridicat prețurile cu data din urmă, noi am cerut același lucru să se întâmple cu tarifele din ultimele luni, numai că nu s-a întâmplat. (…) Lasă Guvernul să oblige ANRE să coboare tarifele cu data din urmă și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Usatîi.

Totodată, acesta l-a menționat pe Igor Dodon, liderul „Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM)”, care nu a participat la semnarea moțiunii simple împotriva ministrului Energiei.

„Moscova merge cu inițiativele lor, partidele din R. Moldova merg cu a lor”, a spus Renato Usatîi, făcând referire la Igor Dodon.

Întrebat de jurnaliști, Dodon a declarat că Guvernul condus de Munteanu primește „o notă nesatisfăcătoare” și, din aceste considerente, „o să fie o moțiune de cenzură pe Guvernul Munteanu în timpul apropiat”. Acesta a adăugat că în mai multe domenii este „haos”.

Vasile Costiuc, liderul partidului „Democrația Acasă”, a susținut că dorește „transparență”.

„Vrem transparență în contractele de achiziție. Vrem transparență și prețuri reale pentru consumatorii noștri. Vrem să vedem ce o să facă guvernarea cu moțiunea noastră, pe care o depunem azi în Parlament”, a declarat liderul fracțiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc.

În același timp, Mișcarea Alternativă Națională, partid din Blocul „Alternativa”, a anunțat că cere astăzi audierea prim-ministrului în plenul Parlamentului și va semna moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, alături de partidele de opoziție.

„Am împărțit fiecărui deputat câte o factură, unde cerem examinarea astăzi, prima pe ordinea de zi, a problemei facturilor și audierea prim-ministrului în plenul Parlamentului pe acest subiect. oamenii nu trebuie să achite facturi exagerate”, a afirmat Olga Ursu, deputat MAN în Parlament.

Recent, pe 30 ianuarie, SA „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public. Ulterior, ANRE a anunțat că cetățenii vor putea achita un tarif lunar de 13,35 lei, fără TVA, pentru un metru cub de gaze.

În prezent, prețul pentru un metru cub de gaze achitat de consumatorii casnici reprezintă 16,74 de lei (cu TVA).