Blocul „Alternativa” s-a lansat în campania electorală: „Construim Europa aici, acasă, la noi”

Pe 29 august, în fața clădirii Parlamentului, blocul electoral „Alternativa” s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie. Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie se va încheia pe 26 septembrie.

Lansarea blocului „Alternativa”, din care fac parte Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Partidul Acțiunii Colective „Congresul Civic” și Alexandr Stoianoglo, a avut loc în fața clădirii Parlamentului, în dimineața zilei de 29 august.

În discursul său, liderului MAN, Ion Ceban, a spus că transformările vizibile din Chișinău pot fi realizate și la nivel național.

„Construim Europa aici, acasă, la noi. (…) Știm să muncim, iar fiecare dintre voi vede rezultatele activității noastre la Chișinău. Avem experiență, energie și program de guvernare. Știm cum să schimbăm viața oamenilor acum și să construim viitorul astăzi. Să dezvoltăm țara. Alternativa este”, a spus Ion Ceban.

„A sosit timpul să demonstrăm că legea este una pentru toți, că un Parlament care respectă legile nu este ceva imposibil, ci o normalitate. Oamenii din Moldova așteaptă dreptate mai mult decât toate celelalte schimbări la un loc”, a declarat Alexandr Stoianoglo.

„Toți cetățenii, inclusiv antreprenorii, investitorii și fermierii așteaptă să vadă în Parlament un centru al transformărilor, al reformelor populare autentice. Reforme care oferă stimulente pentru dezvoltare, încurajează inițiativele, atrag investiții de pretutindeni și care rezolvă cele mai serioase probleme în energetică, transport și sistemul bancar”, a spus liderul PDCM, Ion Chicu.

„Suntem oameni care au demonstrat că faptele corespund vorbelor. Nu mergem în Parlament pentru funcții, ci pentru a construi o Moldovă unită, dezvoltată și respectată în Europa”, potrivit declarațiilor lui Mark Tkaciuk, liderul Congresului Civic.

În urma conferinței de presă suținute la lansare, Ion Ceban a enumerat o listă de angajamente ale blocului „Alternativa”:

„Vom asigura dreptate pentru fiecare cetățean al R. Moldova și vom apăra interesele reale ale tuturor oamenilor.

Vom proteja și sprijini atât tinerii, cât și vârstnicii, pe cei social vulnerabili.

Vom implementa programe de susținere a familiilor tinere, de creștere a natalității și vom asigura o bătrânețe demnă.

Vom crea locuri de muncă, vom susține dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și vom stimula creșterea economică a țării.

Vom opri migrația.

Oamenii vor putea trăi și munci acasă, în Republica Moldova, cu salarii europene.

Legea va fi egală pentru toți.

Vom asigura independența și eficiența sistemului judiciar.

Obiectivul nostru este să unim oamenii din țară, indiferent de etnie, religie sau locul de trai.

Vom păstra pacea în R. Moldova și vom crea toate condițiile pentru a reconstrui și dezvolta țara”, sunt angajamentele menționate de bloc.

Blocul MAN-ului? Partidul lui Ceban deține „monopolul” pe lista electorală a blocului „Alternativa”. Stoianoglo are patru candidați în primii 30

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat luni, 18 august, lista de 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea blocului electoral „Alternativa”. În primii 30 de candidați se regăsesc 15 persoane din partea partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), inclusiv primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, opt din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) în frunte cu Ion Chicu, doi din partea Partidului Acțiunii Comune Congresul Civic (PACCC) în frunte cu ex-deputatul comunist Mark Tkaciuc, precum și patru persoane care fac parte din echipa lui Alexandr Stoianoglo.

Pe lângă liderii formațiunilor politice unite în blocul „Alternativa”, în primii 30 de candidați se regăsesc fostul ministru al Educației și Tineretului în guvernul comunist condus de Vasile Tarlev, Victor Țvircun, fosta procuroră Maria Vieru și ex-deputatul comunist Iurie Muntean.

